Neymar iguala Zico e Romário no topo da artilharia da seleção nas Eliminatórias: ‘Uma honra’ 

Lucas Figueiredo / CBF Neymar festeja gol da seleção brasileira na vitória contra o Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022



Neymar foi o grande protagonista da vitória da seleção brasileira por 2 a 0 diante do Paraguai, na noite da última terça-feira, 8, no estádio Defensores Del Chaco, em Assunção. Além de abrir o placar, o camisa 10 ainda deu assistência para Lucas Paquetá fazer o segundo da Canarinho. Mais do que isso, o craque tornou-se o maior artilheiro do Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo, chegando aos 11 gols e igualando a marca de Zico e Romário. “Muito contente! Feliz pelos números e alcançar esses craques, excelentes jogadores, que são Zico e Romário. Para mim, é uma grande honra compartilhar esses momentos com eles. Vou continuar fazendo meu trabalho para ajudar a seleção brasileira”, comemorou o jogador, em entrevista ao canal oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Com o resultado, a seleção brasileira acabou com o tabu de não vencer o Paraguai fora de casa, algo que não acontecia desde 1985. “Foi uma partida muito difícil. A gente sabia que iria encontrar muita dificuldade, não somente pelo tabu, mas por tudo que representa o adversário. É uma equipe que joga e é muito forte, mas conseguimos nos impôr demonstrando nossa força e fazendo os gols que a gente queria”, disse Neymar, que avaliou seu desempenho na partida. “Me sinto muito feliz. No primeiro gol, foi uma grande jogada do Gabriel Jesus, onde eu acompanhei a jogada e fui muito feliz para fazer a finalização e o gol. No segundo, fiz uma boa jogada e acabei achando o Paquetá, que fez uma linda finalização. Conseguimos matar o jogo ali.”