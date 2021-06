Brasil vence o Paraguai por 2 a 0 e mantém 100% de aproveitamento nas Eliminatórias

Seleção conquistou 18 pontos em seis jogos e abre vantagem para a Argentina que é a segunda colocada na tabela

EFE/Nathalia Aguilar Neymar marcou um gol e deu uma assistência



O Brasil teve tranquilidade na noite desta terça-feira, 8, ao enfrentar o Paraguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022. A partida terminou em 1 a 0 para o Brasil com gol de Neymar. O resultado deixa a seleção brasileira com 100% de aproveitamento na competição, conquistando os 18 pontos em disputa nos seis jogos. A Argentina empatou em 2 a 2 com a Colômbia e estacionou nos 12 pontos em segundo lugar. Dentro de campo nos Defensores del Chaco, a seleção foi rápida para abrir o placar. Aos três minutos, Gabriel Jesus recebeu na direita, driblou o zagueiro e cruzou na grande área. A bola passou por Richarlison e sobrou em Neymar, que tirou no goleiro e bateu no cantinho. No fim do primeiro tempo, Richarlison também balançou as redes, mas a arbitragem anulou o lance.

No segundo tempo, o Paraguai melhorou a marcação e o jogo ficou mais truncado. Quando o Brasil chegou, levou perigo à meta de Silva. Apesar de conseguir incomodar a defesa adversária, a seleção apresentou problemas de finalização e tentou pouco de fora da área. A equipe melhorou com a entrada de Gabigol e Éverton Cebolinha. Aos 47, o Brasil ampliou com Paquetá chutando cruzado. Sendo assim, cai um tabu de 35 anos sem vitória do Brasil contra a equipe paraguaia. Em uma semana conturbada na CBF e nos bastidores da seleção, é esperado um ‘manifesto’ dos jogadores após a partida, em relação a Copa América, que começa no próximo domingo.