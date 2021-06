Em manifesto, jogadores da seleção se dizem contra a Copa América, mas confirmam participação

Em carta atletas registraram insatisfação com Conmebol e disseram que ‘nunca quiseram tornar essa discussão política’

Lucas Figueiredo/CBF - 04/06/2021 Jogadores da seleção brasileira celebram gol de Neymar contra o Equador



Depois de muito suspense, os jogadores da seleção brasileira se manifestaram sobre a realização da Copa América no Brasil. Como anunciado por Casemiro na última sexta-feira, 4, o time só iria se posicionar após o término da rodada das Eliminatórias e logo após a vitória por 2 a 0 contra o Paraguai, uma nota foi publicada no perfil do Instagram do capitão. No documento os atletas se dizem contra a realização do torneio no Brasil por “diversas razões, sejam elas humanitárias ou de cunho profissional”. Em um trecho é ressaltado que “em nenhum momento quiseram tornar essa discussão política” e dizem que estão presentes nas redes sociais e acompanham os debates da sociedade. Mesmo assim, são “trabalhadores e profissionais do futebol” e irão disputar a competição. Como dito por Casemiro e por Marquinhos no pós-jogo desta terça-feira, há uma hierarquia e ela seria respeitada. O Brasil estreia na Copa América no domingo, dia 11, contra a Venezuela no Mané Garrincha.

Confira abaixo a íntegra do manifesto dos jogadores:

“Quando nasce um brasileiro nasce um torcedor. E para os mais de 200 milhões de torcedores escrevemos essa carta para expor nossa opinião quanto a realização da Copa América. Somos um grupo coeso, porém com ideias distintas. Por diversas razões, sejam elas humanitárias ou de cunho profissional, estamos insatisfeitos com a condução da Copa América pela Conmebol, fosse ela sediada tardiamente no Chile ou mesmo no Brasil. Todos os fatos recentes nos levam a acreditar em um processo inadequado em sua realização.

É importante frisar que em nenhum momento quisemos tornar essa discussão política. Somos conscientes da importância da nossa posição, acompanhamos o que é veiculado pela mídia e estamos presentas nas redes sociais. Nos manifestamos, também, para evitar que mais notícias falsas envolvendo nossos nomes circulem à revelia dos fatos verdadeiros. Por fim, lembramos que somos trabalhadores, profissionais do futebol. Temos uma missão a cumprir com a histórica camisa verde e amarela pentacampeã do mundo. Somos contra a organização da Copa América, mas nunca diremos não à Seleção Brasileira”