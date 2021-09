Neymar mostra incômodo com críticas após vitória da seleção e pede respeito

Jogador marcou o segundo gol da partida e se tornou o maior goleador do Brasil nas eliminatórias

ALEXANDRE LAGO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Neymar comemora gol em vitória contra o Peru



Depois de marcar na vitória da seleção brasileira contra o Peru, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022, e se tornar o maior goleador do país em eliminatórias, Neymar desabafou em entrevista pós-jogo. O atleta destacou críticas que têm sofrido. “Fico muito feliz e contente [pela marca pessoal]. Não sei mais o que eu posso fazer com essa camisa para o pessoal respeitar o Neymar”, disse. Questionado pelo repórter do SporTV sobre o porquê disso, o jogador respondeu. “Isso é normal, vem de muito tempo. Isso é de vocês, repórter, comentaristas. As vezes eu nem gosto de falar em entrevistas ou dar meu parecer”. Neymar não esclareceu sobre qual tipo de crítica seria, e “deixou para a galera pensar”. Nas últimas semanas, o jogador recebeu algumas críticas e questionamentos por sua forma física.