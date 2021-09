Neymar nega estar fora de forma e manda recado para críticos após vitória da seleção

Em entrevista coletiva, até o técnico Tite reconheceu a atuação abaixo do esperado do craque no confronto válido pela nona rodada das Eliminatórias

EFE/Claudio Reyes POOL Neymar arrancando com a bola em partida entre Brasil e Chile, pelas Eliminatórias



Neymar foi criticado por estar aparentemente fora de forma durante a vitória da seleção brasileira diante do Chile, na última quinta-feira, 2, em Santiago, no confronto válido pela nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022. Através de sua conta no Instagram, o atacante negou estar acima do peso com bom humor. “A camisa era G. Tô no meu peso já. No próximo jogo peço a camisa M”, disse Neymar, entre emojis de risadas, em seu perfil nas redes sociais. O atacante fez uma partida bem abaixo do esperado na capital chilena, apagado durante boa parte do jogo e exibindo falta de ritmo.

Na mesma publicação, Neymar também reconheceu o mau rendimento da seleção brasileira, que chegou a ser sufocada pelos chilenos no primeiro tempo, tendo menos posse de bola e finalizações. O craque da Canarinho, porém, rebateu as críticas ressaltando o resultado, que manteve o Brasil com 100% de aproveitamento. “Jogamos bem? Não! Ganhamos? Sim! Então f… Segue o baile. Seguimos fazendo história”, completou o jogador. Em coletiva, até o técnico Tite reconheceu a atuação abaixo do esperado do craque. “Todos os atletas ficam prejudicados na sua condição técnica no reinício. Não é um privilégio dele. Está aí o Matheus Cunha, que teve lesão, quase não veio (para a seleção), e entrou só uma parte no jogo.”