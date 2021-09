Com gol de Éverton Ribeiro, Brasil vence Chile e mantém 100% de aproveitamento nas Eliminatórias

Seleção sofreu, mas conseguiu marcar no segundo tempo com o camisa 11 saindo do banco

EFE/Claudio Reyes Jogadores comemoram o gol da vitória



Com 11 desfalques por veto de clubes europeus, a seleção brasileira masculina entrou em campo na noite desta quinta-feira, 2, no Monumental David Arellano para enfrentar o Chile, pela nona rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022, e venceu por 1 a 0. A vitória deixa o Brasil com 100% de aproveitamento na liderança da tabela e deixa o Chile em sétimo, fora da zona de classificação. O jogo começou elétrico, com Gabriel Barbosa levando perigo ao gol de Bravo antes do primeiro minuto de jogo. O Chile não se escondeu e também chegou na meta brasileira. As duas seleções imprimiram muita intensidade na primeira parte do jogo. Aos 26 minutos, Neymar teve a melhor chance do Brasil. Gabriel roubou a bola no meio de campo, iniciou contra-ataque e passou para o camisa 10, que sozinho chutou forte e isolou.

Três minutos depois, Weverton fez duas grandes defesas em cobrança de falta do Chile. Os donos da casa chegaram a marcar aos 31, mas o lance foi anulado por impedimento. No segundo tempo, aos 18 minutos, Éverton Ribeiro aproveitou rebote do goleiro Bravo e abriu o placar. A partir daí o jogo ficou muito quente e os chilenos forçaram algumas falsas próximas a área para tentar o empate, mas o jogo terminou 1 a 0. No próximo domingo, a seleção enfrenta a Argentina em reedição da final da Copa América.