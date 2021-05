Neymar recebe a primeira dose da vacina contra a Covid-19: ‘Que felicidade’

Através de suas redes sociais, o camisa 10 do time parisiense e da seleção brasileira comemorou e desejou que a pandemia do novo coronavírus acabe o mais rápido possível

Reprodução/Twitter/NeymarJrSite Neymar recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19



O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, foi vacinado contra a Covid-19 nesta quinta-feira, 20, na capital francesa. Através de suas redes sociais, o camisa 10 do time parisiense e da seleção brasileira comemorou e desejou que a pandemia do novo coronavírus acabe o mais rápido possível. “Depois de tanta espera, chegou a minha vez. Que felicidade…espero que tudo volte ao normal o mais rápido possível e que não só o meu país BRASIL mas o mundo inteiro possa estar vacinado”, escreveu o jogador, que postou o vídeo do momento em que foi imunizado.

O governo francês, na semana passada, abriu a vacinação contra o coronavírus para todas as pessoas acima de 18 anos que morem no país. A nova fase tem como objetivo alcançar a meta de 20 milhões de primeiras doses administradas até o fim do mês. Assim, Neymar pôde festejar por dois consecutivos. Ontem, o atacante acompanhou das tribunas a vitória do PSG sobre o Monaco, que deu o título da Copa da França 2020/21 ao time de Maurício Pocchetino. O astro não esteve em campo por ter que cumprir suspensão automática.