Nilson Cesar duvida que Vítor Pereira chegue ao Brasileiro no Flamengo: ‘Os deuses da bola punem’

Comentarista atribuiu a má-fase do clube rubro-negro ao episódio da demissão do ex-treinador Dorival Júnior; previsão ocorre às vésperas do confronto contra o Independiente Del Valle, pela Recopa Sul-Americana

NAYRA HALM/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Técnico Vitor Pereira durante Resende x Flamengo, partida válida pela sétima rodada da Taça Guanabara, Campeonato Carioca 2023



O comentarista e narrador da Jovem Pan, Nilson Cesar, participou do programa Bate Pronto nesta segunda-feira, 20, e comentou sobre a atual situação do Flamengo na temporada. Após uma derrota contra o Al-Hilal na semifinal da Copa do Mundo de Clubes da Fifa – que obrigou o rubro-negro a disputar, e conquistar, o terceiro lugar da competição mundial -, os comandados de Vítor Pereira se preparam para enfrentar o Independiente Del Valle pela Recopa Sul-Americana. Com a segunda final em disputa, o técnico português pode acumular duas eliminações em competições internacionais em menos de dois meses de trabalho, após trocar o Corinthians pelo Flamengo. “Os deuses da bola punem”, declarou Cesar pela demissão do técnico Dorival Júnior após as conquistas da Copa Libertadores e da Copa do Brasil na última temporada para a chegada do português. “Foi uma sacanagem absurda feita com Dorival. Tinha até minuta de contrato [entre Flamengo e Vítor Pereira] já pronta. Os deuses estão punindo. Eu duvido que o Vítor Pereira chegue no Brasileiro como técnico do Flamengo“, apostou Cesar após realizar um paralelo da situação do time carioca com a Portuguesa de Desportos, que demitiu o técnico Sergio Soares – que conquistou o campeonato paulista da Série A2 – e agora corre risco de ser novamente rebaixado no principal campeonato regional do Estado de São Paulo.