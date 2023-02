Messi ‘recomenda’ filme argentino indicado ao Oscar que explica como foi ditadura militar no país

Através de um ‘Stories’, o craque exaltou ‘Argentina 1985’, que pode ser o terceiro longa do país a ganhar o prêmio de Melhor Filme Internacional

EFE/ Alberto Estevez Messi 'recomendou' o filme 'Argentina 1985' aos seguidores do Instagram



De folga após decidir uma importante partida a favor do Paris Saint-Germain, o atacante Lionel Messi tratou de utilizar suas redes sociais nesta segunda-feira, 20, para “recomendar” um filme aos seus 432 milhões de seguidores no Instagram. Através de um “Stories”, o craque exaltou “Argentina 1985”, longa que explica como foi a ditadura militar na Argentina e que está entre os finalistas do Oscar de Melhor Filme Internacional – a cerimônia será realizada em 12 de março no Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos. “Que grande filme é ‘Argentina 1985’, com (o ator) Ricardo Darín e indicado ao Oscar. Vamos pelo terceiro”, escreveu o camisa 10 da seleção nacional. O jogador, assim, relembrou que o país já levou para casa dois Oscars na categoria, que até recentemente era denominada de Melhor Filme em Língua Estrangeira, com “A História Oficial” em 1986 e com “O Segredo dos Seus Olhos” em 2010.

O “Argentina 1985” mostra a história real dos promotores Julio Strassera (Ricardo Darín) e Luis Moreno Ocampo (Peter Lanzani), que chefiaram a investigação para levar os responsáveis pela ditadura à justiça por crimes cometidos durante o regime (1976 a 1983) – além das torturas, cerca de 30 mil pessoas foram assassinadas num dos períodos mais sombrios da América do Sul. O longa está concorrendo com “Nada de Novo no Front” (Alemanha), “Close” (Bélgica), “EO” (Polônia) e “The Quiet Girl” (Irlanda). Já Lionel Messi, que levou a Argentina ao tricampeonato mundial na Copa do Catar, está na briga pelo The Best 2022. O “hermano” está em busca do sétimo prêmio da Fifa e concorre com os franceses Kylian Mbappé (PSG) e Karim Benzema (Real Madrid). O vencedor será conhecido na próxima segunda-feira, 27, em Paris, na França.