No primeiro jogo sem Luís Castro, Botafogo vence clássico contra o Vasco e se mantém na liderança

JORGE RODRIGUES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O Botafogo segue mais líder do que nunca. Na 13ª rodada e dias após perder o técnico Luís Castro, o Glorioso fez bom jogo contra o Vasco, venceu por 2 a 0 e se manteve na liderança do Brasileirão. São 33 pontos, sete de vantagem para o vice Grêmio. Os gols no Nilton Santos só saíram no segundo tempo. Aos oito minutos, Luis Henrique abriu o placar depois de troca de passes pela esquerda e chute cruzado. Nos acréscimos, Carlos Alberto ampliou e garantiu a vitória. O Vasco segue na zona do rebaixamento, e também está sem técnico. Por opção, Cláudio Caçapa está como interino no Botafogo. Na próxima rodada, o Fogão enfrenta o Grêmio e o Vasco recebe o Cruzeiro.