Brasileirão: Palmeiras cede empate ao Athletico-PR e chega a três jogos sem vitória

Verdão perdeu pênalti e teve um jogador expulso em jogo agitado na Arena da Baixada

GERALDO BUBNIAK/AGB/ESTADÃO CONTEÚDO

Neste domingo, 2, o Palmeiras viajou até o Paraná para enfrentar o Athletico-PR, na Arena da Baixada, e empatou por 2 a 2 pelo Campeonato Brasileiro. A equipe alviverde chega a três jogos seguidos sem vitória, algo incomum para a equipe de Abel Ferreira. O resultado deixo o alviverde em 4º na tabela (dez pontos atrás do líder Botafogo) e o Furacão é o 9º. A partida foi bem disputada. Logo nos minutos iniciais, o goleiro Leo Linck defendeu um pênalti de Endrick, mas, aos 22 minutos, o jovem atacante apareceu sozinho na pequena área adversária e cabeceou pro gol, abrindo o placar. Aos sete do segundo tempo, Gabriel Menino ampliou para os visitantes. Aos 21 minutos, Gustavo Garcia foi expulso ao colocar a mão na bola. A arbitragem marcou pênalti, Vitor Bueno foi para a cobrança e diminuiu. Com um a mais, o Furacão melhorou e Vitor Roque apareceu aos 17 minutos para empatar em 2 a 2. Os dois times voltam a campo no meio da semana, pelas quartas de final Copa do Brasil. O Palmeiras faz o clássico contra o São Paulo e o Athletico enfrenta o Flamengo.