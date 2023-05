Nos pênaltis, Ceará vence o Sport e é tricampeão da Copa do Nordeste

Leão da Ilha venceu o tempo normal por 1 a 0 e levou a decisão para as penalidade, onde o goleiro Richard brilhou com duas defesas

MARLON COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ceará fez jogo ruim nos 90 minutos, mas ganhou taça com defesas do goleiro Richard



O Ceará conquistou sua terceira taça da Copa do Nordeste nesta quarta-feira, 3. Depois de vencer o jogo de ida contra o Sport por 2 a 1, o Vozão sofreu durante os 90 minutos e perdeu por 1 a 0. Juba marcou o gol para o Sport aos 26 minutos do primeiro tempo e deixou tudo igual na decisão. O time pernambucano perdeu intensidade na segunda etapa, mas ainda foi melhor. Mas com o 2 a 2 no agregado, a decisão foi para os pênaltis. Começando com o Ceará batendo, Renan defendeu a cobrança de Danilo Barcelos, mas o VAR mandou voltar porque o goleiro se adiantou. Na segunda chance, Danilo converteu. Do outro lado, Richard defendeu duas cobranças e o Ceará venceu por 4 a 2. O Vozão foi campeão pela última vez em 2020.