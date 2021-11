Nos pênaltis, São Bernardo bate o Botafogo-SP e é bicampeão da Copa Paulista

Time do ABC buscou o resultado de 2 a 0 no tempo regulamentar e nos pênaltis fez 5 a 4

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO São Bernardo buscou o resultado e foi bicampeão



A decisão da Copa Paulista entre São Bernardo e Botafogo-SP aconteceu neste domingo, 14, com transmissão exclusiva da Jovem Pan TV e rendeu muita emoção. Com a vitória do Botafogo na ida, por 2 a 0, o São Bernardo precisava muito do resultado para manter as esperanças e foi atrás. Logo no primeiro minuto de partida, Rodrigo Souza abriu o placar para os donos da casa. Gustavo Oliveira ampliou aos dois minutos do segundo tempo e decretou o placar de 2 a 0 de que o São Bernardo precisava. Com o agregado empatado em 2 a 2, as equipes disputaram o título nos pênaltis. Nas primeiras cobranças, cada equipe perdeu uma e a decisão foi para as alternadas. O São Bernardo levou a melhor com 5 a 4 no placar e conquistou o bicampeonato.

Assista os gols abaixo:

GOOOOOOOOOOOL DO SÃO BERNARDO Rodrigo Souza abre o placar após o belo cruzamento de Cezinha!!!! pic.twitter.com/x7wwuSKEC6 — Jovem Pan Esportes (@JovemPanEsporte) November 14, 2021