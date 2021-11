Corinthians vence o Alianza Lima e vai à semifinal da Libertadores Feminina

Tamires e Vic Albuquerque marcaram os gols que deram a vitória contra o time peruano por 3 a 1; partida decisiva será na terça-feira, 16

Flickr / Confederación Sudamericana de Fútbol Corinthians garantiu classificação para a próxima fase



Buscando uma vaga na semifinal da Copa Libertadores Feminina, o Corinthians enfrentou o Alianza Lima e saiu com o triunfo. Em partida disputada na noite deste sábado, 13, em Assunção, no Paraguai, a equipe paulista venceu a equipe peruana por 3 a 1 e carimbou a vaga na próxima fase. Tamires, Vic Albuquerque – duas vezes -, marcaram os gols que levaram o Corinthians à semifinal. A equipe paulista não é o único representante brasileiro na semifinal, isso porque a Ferroviária também se classificou. Na próxima fase, o Corinthians enfrentará o Nacional, do Uruguai, em jogo que está marcado para a próxima terça-feira, 16. Por sua vez, a Ferroviária enfrentará o Santa Fé, da Colômbia, na segunda-feira, 15.