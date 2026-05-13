Nova York reduz tarifas de transporte para a Copa do Mundo

A participação de patrocinadores privados, em particular, permitiu que essa tarifa fosse primeiramente reduzida para US$ 105

O preço das passagens de trem e ônibus que ligam Nova York ao MetLife Stadium, no estado vizinho de Nova Jersey, sede de jogos da Copa do Mundo de 2026, foi reduzido novamente, anunciaram as autoridades locais e os organizadores do torneio.

Os bilhetes de trem, meio de transporte que 40 mil torcedores precisarão usar a cada jogo, custarão US$ 98 (R$ 480 na cotação atual) ida e volta, disse o governador de Nova Jersey, Mikey Sherrill, na noite de terça-feira (12).

Inicialmente, o preço de uma passagem de ida e volta seria de US$ 150 (R$ 730), em comparação com os US$ 12,90 (R$ 63) em tempos normais, o que gerou uma onda de críticas, já que o alto custo dos ingressos para os jogos também tem sido muito questionado.

A participação de patrocinadores privados, em particular, permitiu que essa tarifa fosse primeiramente reduzida para US$ 105 (R$ 515).

O aumento acentuado dos preços, descrito como “arbitrário” pela Fifa, foi justificado pela empresa New Jersey Transit (NJ Transit) como necessário para compensar os US$ 48 milhões (R$ 235 milhões) em custos de instalação e segurança dos trens dedicados ao estádio.

Os ônibus fretados pelo comitê organizador local, anunciados a US$ 80 (R$ 390) ida e volta, agora custarão apenas US$ 20 (R$ 98), informaram o comitê e a governadora do estado de Nova York, Kathy Hochul, em um comunicado divulgado nesta quarta-feira (13).

Os espectadores que já compraram seus bilhetes serão reembolsados.

A frota de ônibus também foi aumentada para transportar não 10 mil pessoas, mas 12 mil a 18 mil, dependendo do jogo da Copa do Mundo, que começará em menos de um mês, no dia 11 de junho.

Há pouquíssimas vagas de estacionamento nos arredores do MetLife Stadium, localizado a cerca de 15 quilômetros de Manhattan, e elas são muito caras.

O estádio, que será palco da final no dia 19 de julho, tem capacidade para 78 mil pessoas.