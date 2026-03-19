O ranking histórico e o regulamento oficial da Copa do Mundo

Com 22 edições disputadas desde 1930, o principal torneio da Fifa consolida uma hegemonia de oito nações e altera seu formato de disputa para abrigar 48 seleções a partir de 2026

ROBERTO SCHMIDT / AFP Bandeira do Brasil é exibida em um telão durante o sorteio da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México



A Copa do Mundo da Fifa é o ápice do futebol internacional, mobilizando bilhões de espectadores a cada quatro anos em torno do título mais valioso do esporte. Desde a sua criação, apenas oito nações conseguiram levantar a taça, formando uma elite estatística liderada pelo Brasil, que possui cinco conquistas globais, seguido por Alemanha e Itália, com quatro troféus cada. O evento funciona não apenas como o principal medidor de força técnica entre continentes, mas também como um motor financeiro e estrutural para as regiões que o sediam.

A gênese do mundial e a era da taça Jules Rimet

A idealização do torneio ocorreu sob a gestão de Jules Rimet, então presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), que aprovou a criação do campeonato em um congresso na cidade de Amsterdã, no ano de 1928. A primeira edição foi sediada e vencida pelo Uruguai em 1930, em celebração ao centenário da independência do país sul-americano e aos seus dois ouros olímpicos conquistados nas Olimpíadas anteriores.

O torneio sofreu um hiato forçado nas edições de 1942 e 1946 devido à eclosão da Segunda Guerra Mundial, retornando de forma remodelada em 1950 com o evento no Brasil. Nas primeiras décadas, a nação campeã recebia a Taça Jules Rimet, estatueta que ficaria em posse definitiva do primeiro país a conquistar três títulos — feito alcançado pela seleção brasileira em 1970, no México, sob o comando em campo de Pelé.

O regulamento de classificação e a transição para 48 seleções

O estatuto da competição exige um ciclo de preparação e triagem de quatro anos, conhecido como período de Eliminatórias, organizado pelas confederações continentais para definir as nações aptas a disputar a fase final. Durante o torneio principal, o sistema de pontuação segue o padrão global de ligas: três pontos para vitória, um para empate e zero em caso de derrota. Nas fases eliminatórias (mata-mata), empates no tempo regulamentar de 90 minutos forçam uma prorrogação de 30 minutos, seguida por disputa de pênaltis caso a igualdade no placar persista.

O formato de disputa passou por uma expansão drástica a partir da edição de 2026. A organização abandonou o modelo de 32 equipes, vigente entre 1998 e 2022, para introduzir um sistema com 48 seleções. A nova configuração divide os participantes em 12 grupos de quatro times. Avançam para o mata-mata os dois melhores de cada chave, além dos oito melhores terceiros colocados, iniciando uma fase inédita de 16 avos de final (rodada de 32), o que eleva o total de partidas do calendário para 104 jogos.

As exigências de infraestrutura e o protocolo do troféu atual

Para receber o megaevento, a Fifa demanda garantias governamentais rígidas e infraestrutura de ponta. Os estádios devem atender a capacidades mínimas que variam entre 40 mil assentos para partidas da fase de grupos e mais de 80 mil para a grande final. O ciclo de 2026 inaugurou o formato de sede tripla, distribuindo a logística entre Estados Unidos (11 cidades), México (três cidades) e Canadá (duas cidades), com a decisão agendada para o MetLife Stadium, na região de Nova Jersey.

A taça erguida pelos campeões desde a edição de 1974, oficialmente nomeada como Troféu da Copa do Mundo da Fifa, é esculpida em ouro maciço de 18 quilates. Diferentemente da era Jules Rimet, o regulamento contemporâneo proíbe que qualquer nação retenha o objeto original de forma definitiva, independentemente do número de vezes que vença o torneio. Os campeões atuais recebem uma réplica oficial banhada a ouro para exibição em seus países e têm o nome da seleção gravado na base da taça verdadeira, que retorna aos cofres da entidade na Suíça.

Quais os países com mais títulos na história da Copa do Mundo e a lista de todos os campeões

O Brasil mantém a liderança isolada do futebol masculino com cinco vitórias, acompanhado pelo pelotão europeu de Alemanha e Itália. A Argentina, após faturar o torneio no Catar em 2022, consolidou-se na terceira posição do ranking histórico.

O quadro geral de conquistas estabelece a seguinte divisão de troféus:

Brasil: 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

Alemanha: 4 títulos (1954, 1974, 1990, 2014)

Itália: 4 títulos (1934, 1938, 1982, 2006)

Argentina: 3 títulos (1978, 1986, 2022)

França: 2 títulos (1998, 2018)

Uruguai: 2 títulos (1930, 1950)

Espanha: 1 título (2010)

Inglaterra: 1 título (1966)

A relação cronológica das 22 finais já disputadas evidencia o domínio exclusivo de seleções da América do Sul e da Europa, as únicas escolas de futebol a alcançarem a decisão:

1930: Uruguai (venceu a Argentina) 1934: Itália (venceu a Checoslováquia) 1938: Itália (venceu a Hungria) 1950: Uruguai (venceu o Brasil no quadrangular final) 1954: Alemanha Ocidental (venceu a Hungria) 1958: Brasil (venceu a Suécia) 1962: Brasil (venceu a Checoslováquia) 1966: Inglaterra (venceu a Alemanha Ocidental) 1970: Brasil (venceu a Itália) 1974: Alemanha Ocidental (venceu a Holanda) 1978: Argentina (venceu a Holanda) 1982: Itália (venceu a Alemanha Ocidental) 1986: Argentina (venceu a Alemanha Ocidental) 1990: Alemanha Ocidental (venceu a Argentina) 1994: Brasil (venceu a Itália) 1998: França (venceu o Brasil) 2002: Brasil (venceu a Alemanha) 2006: Itália (venceu a França) 2010: Espanha (venceu a Holanda) 2014: Alemanha (venceu a Argentina) 2018: França (venceu a Croácia) 2022: Argentina (venceu a França)

A geopolítica do torneio vive atualmente um período de transição rumo ao gigantismo comercial e esportivo. A organização do Mundial na América do Norte, disputado nos meses de junho e julho, testa limites logísticos ao integrar 16 cidades-sede separadas por longas distâncias e múltiplos fusos horários. Com a absorção de mais equipes, a competição visa não apenas expandir os direitos de transmissão, mas garantir o acesso frequente de seleções asiáticas, africanas e centro-americanas à fase aguda, alterando a dinâmica de forças que ditou o esporte no último século. As equipes entram em campo sob a exigência contínua de atualizar o ranking histórico, em um ecossistema onde a margem de erro tático se estreita diante de um calendário cada vez mais denso.