O sistema de disputa e as regras oficiais da Copa do Mundo 2026

A primeira edição do mundial com 48 países e sede tripla transforma a logística, o chaveamento e o número de partidas da maior competição da Fifa

MANDEL NGAN / POOL / AFP A federação internacional modifica o escopo da sua principal competição desde a edição inaugural no Uruguai, em 1930



A Copa do Mundo de 2026 inaugura a maior expansão estrutural da história do torneio, com o aumento do número de participantes e a realização inédita em três países simultaneamente: Estados Unidos, México e Canadá. Com início marcado para 11 de junho e a grande final em 19 de julho, a competição abandona o tradicional chaveamento de 32 equipes para adotar um modelo estendido, focado em maximizar o alcance global do evento. A alteração impacta diretamente o tempo de duração da disputa e o caminho até a taça, exigindo que a seleção campeã vença oito confrontos, um a mais do que nas edições anteriores.

A linha do tempo e as mudanças de regulamento da Fifa

A federação internacional modifica o escopo da sua principal competição desde a edição inaugural no Uruguai, em 1930, que contou com apenas 13 participantes convidados. O formato moderno de 32 seleções, implementado na França em 1998, perdurou por mais de duas décadas antes da aprovação unânime do Conselho da Fifa, em 2017, para a atual ampliação do quadro de vagas.

A transição visa incorporar representações de todos os continentes, garantindo vagas diretas adicionais para a África, Ásia e Concacaf. O novo arranjo também assegura, pela primeira vez na história, uma vaga fixa e direta para a Oceania na fase de grupos. O objetivo institucional do comitê executivo é aumentar a presença de mercados esportivos emergentes e descentralizar o protagonismo histórico concentrado entre as seleções europeias e sul-americanas.

Como vai funcionar o novo formato da Copa do Mundo com 48 seleções e a divisão de grupos

A reestruturação técnica estabelece 104 partidas disputadas ao longo de 39 dias, substituindo as 64 partidas que caracterizavam o calendário das edições recentes. Na primeira fase, o modelo aprovado organiza os times em 12 chaves contendo quatro integrantes cada.

A progressão para o mata-mata opera sob um novo critério matemático e de pontuação:

As duas melhores equipes de cada grupo garantem classificação automática.

Os oito terceiros colocados com a melhor pontuação e saldo de gols avançam por índice técnico.

As 32 seleções classificadas iniciam uma fase eliminatória inédita na competição: a rodada de 32 (ou fase de 16-avos de final).

A partir desta etapa, o torneio segue o modelo eliminatório tradicional, passando pelas oitavas de final, quartas de final, semifinais e a decisão do título

Essa formatação foi ratificada para evitar os chamados “empates de compadre” na última rodada da fase inicial. A proposta original da entidade previa grupos compostos por três equipes, o que gerou críticas no meio esportivo pela possibilidade de resultados arranjados nos jogos finais de cada chave, motivando o retorno aos grupos de quatro seleções.

A infraestrutura e os padrões exigidos nos estádios

Para suportar o volume recorde de jogos e o fluxo logístico de seleções, a organização dividiu o campeonato entre 16 cidades-sede, distribuídas pelas zonas oeste, central e leste da América do Norte. A operação exige deslocamentos aéreos constantes das delegações, com os Estados Unidos abrigando o maior volume da tabela, totalizando 78 partidas a partir do início da competição até a final.

Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York/Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle.

Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York/Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle. México: Cidade do México, Guadalajara e Monterrey.

Cidade do México, Guadalajara e Monterrey. Canadá: Toronto e Vancouver.

No que tange aos equipamentos de jogo e diretrizes de campo, a Fifa padroniza o uso exclusivo de gramado natural em todos os estádios, exigindo a adaptação de arenas americanas e canadenses que utilizam piso sintético. A tecnologia de suporte à arbitragem mantém a aplicação do VAR (Árbitro Assistente de Vídeo) e o sistema de impedimento semiautomático introduzidos no Catar, utilizando sensores internos na bola oficial e rastreamento de câmeras no teto dos estádios para deliberações milimétricas.

Os palcos, as estatísticas e os recordes do torneio

A rodada de abertura do mundial ocorrerá no Estádio Azteca, na Cidade do México, no dia 11 de junho de 2026. Com capacidade para mais de 87 mil torcedores, o local quebra um recorde isolado, consagrando-se como o primeiro estádio na história a sediar partidas em três edições diferentes do torneio masculino, após as experiências de 1970 e 1986. O encerramento do calendário e a entrega da taça estão agendados para o MetLife Stadium, localizado em Nova Jersey.

A expansão no quadro de jogos reescreve a base de dados do futebol internacional. Ao saltar de 64 para 104 encontros, o evento expande sua capacidade de geração de receita, cotas de transmissão e exposição de atletas. As equipes que atingirem a decisão do dia 19 de julho baterão o recorde de longevidade ativa na competição, necessitando entrar em campo oito vezes durante o intervalo de disputa, desafiando os parâmetros de preparação física da medicina esportiva moderna.

O calendário reformulado e a estrutura continental transformam o planejamento técnico das delegações. A necessidade de elencos profundos se torna um fator decisivo para contornar o desgaste muscular impulsionado por viagens longas, mudanças de clima e fuso horário na América do Norte. A democratização estatística do acesso à primeira fase altera definitivamente o mapeamento tático dos treinadores, estabelecendo o controle de carga física como o principal fundamento para a sobrevivência no maior palco do esporte mundial.