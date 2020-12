Vampeta vê apenas um time capaz de tirar o título do São Paulo no Brasileirão

No Esporte em Discussão desta segunda-feira, 7, o Velho Vamp colocou o Tricolor como favorito ao título do Campeonato Brasileiro

Vampeta falou sobre o bom momento do São Paulo no Esporte em Discussão



Líder do Campeonato Brasileiro, o São Paulo pode abrir sete pontos de vantagem para o segundo colocado Atlético-MG na próxima quarta-feira, 9, quando recebe o Botafogo, no Morumbi, em jogo atrasado válido pela 18ª rodada da competição. Desta forma, o Tricolor pode criar uma “gordura” contra os rivais e administrar os resultados na reta final do Nacional. Ao longo do programa Esporte em Discussão, do Grupo Jovem Pan, o comentarista Vampeta exaltou a campanha do time paulista e tratou o conjunto treinado por Fernando Diniz como favorito ao título. No entendimento do Velho Vamp, apenas uma equipe pode tirar a taça do clube do Morumbi.

“O São Paulo pode abrir sete pontos já na próxima quarta-feira, contra o Botafogo, que dificilmente vai escapar do rebaixamento. Abre sete pontos para o Galo e oito em relação ao Flamengo, que pode diminuir para cinco depois porque tem um jogo a menos. Vão faltar 14 rodadas para todos, com sete pontos de diferença. Vejo o São Paulo brigando pelo título com o Flamengo”, disse Vampeta, nesta segunda-feira, 7. “Para tirar a liderança do São Paulo, só o Flamengo. Tem um plantel muito forte e só está brigando no Brasileiro. Quando falamos ‘só’, parece que estamos menosprezando. O campeonato nacional é mais importante que a Copa do Brasil. O Brasileirão é muito difícil. Então, vai chegar o momento que Pedro, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro… todos vão estar à disposição e o Rogério Ceni vai ter que se virar para escalar essa turma. O Internacional e o Atlético-MG eu sempre falo… É inadmissível os dois estarem a tanto tempo sem ganhar. O Atlético-MG ganhou em 1971, enquanto o Inter em 1979. E vão ficar no caminho de novo! Tudo fogo de palha! O Palmeiras vai depender das outras competições, e o Santos tem um cobertor curto”, complementou.

Atualmente, o São Paulo é o primeiro colocado com 47 pontos, sendo seguido por Atlético-MG (43), Flamengo (42), Grêmio (40), Fluminense (39), Internacional (38), Palmeiras (38) e Santos (38). No próximo final de semana, os vinte times da Série A voltam a se enfrentar pela 25ª rodada do Brasileiro.

