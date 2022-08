Organizada do Atlético-MG protesta em frente ao CT: ‘Hora de dar resposta em campo’

Insatisfeita com o momento do Galo, que foi eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil precocemente, a uniformizada cobrou uma reação da equipe no Brasileirão

Reprodução/@tog_oficial84 Torcida Galoucura, a principal do Atlético-MG, protesta na Cidade do Galo



Principal torcida organizada do Atlético-MG, a Galoucura realizou um protesto em frente ao centro de treinamento do clube, na cidade de Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira, 24. Insatisfeita com o momento do time, que foi eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil precocemente, a uniformizada cobrou uma reação da equipe no Brasileirão – atualmente, os comandados de Cuca ocupam a sétima posição na tabela. Além de entoar cânticos exigindo melhora, os cerca de 40 torcedores também pararam carros de jogadores que estavam se apresentando para as atividades de hoje. O mais cobrado foi o chileno Eduardo Vargas, que foi impedido de seguir em frente e precisou abriu o vidro da janela para conversar com a torcida. Em nota, a organizada lembrou dos feitos do time no ano passado para exigir mais empenho. Em 2021, vale lembrar, o Atlético-MG ganhou o Brasileirão e a Copa do Brasil no segundo semestre.

“A mesma que apoia também cobra e continua no controle da situação. Somos a TOG, a torcida do Aero Galo, dos 90 minutos sem parar de cantar, da rua de fogo, dos mosaicos, somos o Clube Atlético Mineiro. Apoiamos incondicionalmente e aí contrário de muitos, não somente nas vitórias. Atravessamos o mundo atrás do Galo, para ver e fazer ele jogar. Por isso mesmo, não admitimos a postura que o time tem tomado nos últimos meses, bem distante do que foi feito ano passado, e pior, nada condizente com a estrutura e condições dadas pelo Clube. O que está faltando? O nosso dever é pedir raça, dedicação e compromisso com a entidade venerada por milhões. E nós não vamos passar pano pra ninguém aqui não. Sabemos bem que mesmo na má fase, muitos também mantém o compromisso em campo, mas para os que acham que aqui é lazer, hoje fica a prova logo cedo do que espera por eles. É hora de dar resposta em campo. A mesma que apoita também cobra”, escreveu a unofirmizada.