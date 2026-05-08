Os maiores artilheiros da seleção de Cabo Verde

Ryan Mendes lidera as estatísticas históricas da equipe nacional que fará sua estreia em Mundiais na edição de 2026

FRANCK FIFE / AFP O topo da artilharia dos Tubarões Azuis é dominado por atletas que atuaram na última décad



Com a inédita classificação garantida, é natural que o fã de estatísticas saiba quem é o maior artilheiro de Cabo Verde na história antes da sua primeira copa. A honraria pertence a Ryan Mendes, que lidera o ranking de forma isolada com 22 gols marcados pelos Tubarões Azuis. Aos 36 anos, o capitão da seleção não é apenas o principal definidor do país, mas também o recordista absoluto de partidas oficiais pela equipe.

A consolidação do recorde de Ryan Mendes

Revelado pelo Batuque FC e com longa carreira em ligas da Europa e da Ásia, Mendes construiu sua vantagem estatística com regularidade. Ele estreou pela seleção principal em 2010 e rapidamente se tornou a referência técnica de Cabo Verde.

O ponta atingiu o topo da artilharia histórica no início de 2024, durante a disputa da Copa Africana de Nações, momento em que ultrapassou a marca de Héldon. Além do faro de gol em momentos eliminatórios, a longevidade do atacante com a camisa nacional o estabeleceu como a maior lenda do futebol do arquipélago.

O ranking histórico de goleadores da seleção

O topo da artilharia dos Tubarões Azuis é dominado por atletas que atuaram na última década. Essa concentração estatística reflete o período de maior sucesso esportivo do país, que começou com a primeira classificação para a Copa Africana de Nações em 2013 e culminou na vaga para o Mundial de 2026.

Abaixo, os cinco maiores artilheiros da equipe nacional:

Ryan Mendes (22 gols) – O atual capitão disparou na liderança após atuações decisivas nas últimas edições da Copa Africana e ao longo das Eliminatórias. Héldon (11 gols) – Meia-atacante com forte histórico na seleção, foi o principal articulador de jogadas da equipe na campanha histórica da CAN de 2013. Garry Rodrigues (9 gols) – O veloz ponta optou por defender o país de suas raízes familiares e mantém seu nome como figura frequente nas convocações atuais. Djaniny (9 gols) – Atacante com passagens marcantes pelos campeonatos português e mexicano, registrou uma média letal nos anos em que foi o principal homem de referência na área. Júlio Tavares (8 gols) – Centroavante de ofício, destacou-se pela força física, pelo jogo aéreo defensivo e pelos gols em confrontos regionais importantes.

O ataque cabo-verdiano na atualidade

A equipe comandada pelo técnico Bubista evoluiu taticamente e não depende mais de um único goleador para furar defesas adversárias. A classificação para a Copa do Mundo de 2026 foi garantida com um sistema ofensivo plural e eficiência na bola parada.

Durante a campanha das Eliminatórias, o centroavante Dailon Livramento surgiu como o novo homem-gol da seleção, anotando quatro gols na fase classificatória. Um desses tentos abriu o placar na vitória definitiva por 3 a 0 sobre Essuatíni. Apoiado por nomes experientes como Ryan Mendes e Garry Rodrigues, além de pontas como Jovane Cabral, Livramento assumiu a missão de renovar o poder de decisão do time.

Para um país de apenas 525 mil habitantes — o terceiro menos populoso a garantir vaga na história dos Mundiais —, a presença de atacantes definidores é uma necessidade estratégica. O desempenho dos artilheiros históricos foi a base fundamental para que Cabo Verde deixasse o status de surpresa regional e confirmasse seu espaço no maior torneio do esporte mundial.

Fontes Consultadas