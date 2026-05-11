Com seis bolas na rede divididas entre os mundiais do Brasil e do Catar, Enner Valencia detém o recorde absoluto de gols do país sul-americano.

ODD ANDERSEN/AFP O recorde definitivo foi consolidado durante a fase de grupos do torneio disputado no Catar, em 2022.



O atacante Enner Valencia é a resposta exata para quem procura saber quem é o maior artilheiro da seleção do Equador na história das Copas do Mundo. Com um total de seis gols marcados, o veterano assumiu o topo da lista e deixou para trás nomes clássicos do futebol nacional, como Agustín Delgado e Carlos Tenorio. O recorde definitivo foi consolidado durante a fase de grupos do torneio disputado no Catar, em 2022.

A consolidação de Enner Valencia no cenário global

A trajetória do camisa 13 nos mundiais começou a ser desenhada na edição de 2014, no Brasil. Naquela ocasião, ele foi o responsável por anotar todos os três gols equatorianos na competição, balançando as redes contra a Suíça e duas vezes contra Honduras.

Oito anos depois, no Catar, Valencia repetiu o feito com precisão idêntica: marcou mais três vezes, incluindo os dois gols na partida de abertura contra a seleção anfitriã e um contra a Holanda. Esse desempenho avassalador o transformou no primeiro jogador da história do torneio a marcar seis gols consecutivos por uma mesma seleção em Copas do Mundo.

Ranking histórico: os goleadores do Equador no torneio

Desde a sua estreia na competição da Fifa em 2002, o Equador já levou a campo diferentes gerações de atacantes e meio-campistas. Abaixo, confira a lista exata dos atletas que já comemoraram gols no maior palco do futebol mundial.

1. Enner Valencia (6 gols)

O atual capitão e líder isolado do ranking marcou três vezes na edição de 2014 e outras três em 2022, consolidando-se de forma isolada como a maior referência ofensiva do país na história dos mundiais.

2. Agustín Delgado (3 gols)

Peça fundamental da primeira geração de ouro, Delgado anotou o primeiro gol do Equador na competição, contra o México na edição de 2002, e adicionou mais dois tentos na histórica campanha de 2006, disputada na Alemanha.

3. Carlos Tenorio (2 gols)

Companheiro de ataque de Delgado, Tenorio foi decisivo no mundial de 2006. Ele abriu o placar nas vitórias sobre a Polônia e a Costa Rica, ajudando a garantir a única classificação equatoriana para a fase de mata-mata até os dias atuais.

4. Demais artilheiros (1 gol cada)

A lista de goleadores é completada por Edison Méndez (que marcou em 2002) e Iván Kaviedes (que marcou em 2006). A eles se junta o volante Moisés Caicedo, que representa a atual geração de talentos e balançou a rede na última edição de 2022, no confronto direto contra o Senegal.

A nova geração e o desafio de quebrar a marca

O recorde estabelecido por Enner Valencia parece distante de ser ameaçado no curto prazo. Como a seleção equatoriana passa hoje por um intenso processo de renovação, focado principalmente em revelar jovens talentos para o meio-campo e sistema defensivo, a responsabilidade de ultrapassar essa artilharia exigirá o surgimento de um novo finalizador de elite no país.

Atletas promissores como Moisés Caicedo e Kendry Páez representam o futuro tático do Equador, mas não jogam isolados na linha de frente. Enquanto um novo homem-gol não se provar no mais alto nível internacional, a marca de seis gols de Valencia permanecerá intacta como o símbolo máximo de eficiência letal do futebol equatoriano em Copas do Mundo.