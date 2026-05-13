Os maiores artilheiros do Japão nas Copas do Mundo

Com quatro gols anotados em três Mundiais, Keisuke Honda lidera a estatística histórica da seleção asiática.

ANTONIN THUILLIER / AFP Jogadores do Japão comemoram virada sobre a Alemanha



Para responder diretamente quem é o maior artilheiro da seleção do Japão na história das copas do mundo, basta olhar para o desempenho do meia-atacante Keisuke Honda. O histórico jogador balançou as redes quatro vezes em Mundiais, cravando seu nome no topo das estatísticas da competição e se tornando o maior goleador asiático do torneio.

A consolidação do recorde de Keisuke Honda

Dono de uma perna esquerda letal e especialista em bolas paradas, Honda construiu sua marca ao longo de três edições consecutivas da Copa do Mundo (2010, 2014 e 2018). Ele foi a principal referência técnica da equipe durante a última década.

Sua contagem começou na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Logo na estreia, Honda marcou o gol da vitória por 1 a 0 contra Camarões. Na mesma edição, anotou um golaço de falta de longa distância na vitória por 3 a 1 sobre a Dinamarca, garantindo a classificação antecipada da equipe para as oitavas de final.

Quatro anos depois, no Mundial do Brasil em 2014, o meia deixou sua marca no jogo contra a Costa do Marfim. O quarto e último gol veio na Copa da Rússia em 2018, quando foi essencial para a campanha asiática na fase de grupos, isolando-se no ranking de goleadores.

Ranking dos goleadores japoneses

Enquanto Honda lidera a estatística de forma isolada, a vice-liderança é dividida por quatro jogadores que marcaram dois gols cada defendendo a camisa dos Samurais Azuis.

1. Keisuke Honda (4 gols)

A lenda japonesa balançou as redes em 2010 (duas vezes), 2014 e 2018. Além do faro goleador, ele também se destacou como o principal garçom da equipe, registrando assistências cruciais ao longo de suas três participações.

2. Ritsu Doan (2 gols)

O veloz ponta foi o grande herói da equipe na Copa do Mundo de 2022, no Catar. Ele saiu do banco de reservas no segundo tempo para marcar contra a Alemanha e repetiu a dose na histórica vitória de virada sobre a Espanha, ambas por 2 a 1.

3. Takashi Inui (2 gols)

Destaque absoluto do Japão no Mundial da Rússia em 2018, o atacante anotou um belo gol no empate contra o Senegal e voltou a marcar no doloroso revés por 3 a 2 diante da Bélgica nas oitavas de final.

4. Shinji Okazaki (2 gols)

Um dos atacantes mais regulares da história do país, Okazaki marcou na vitória contra a Dinamarca (2010) e deixou o dele na derrota sofrida para a Colômbia (2014), consolidando seu nome entre os maiores artilheiros gerais da seleção.

5. Junichi Inamoto (2 gols)

O aguerrido volante brilhou quando o Japão sediou a Copa de 2002 em conjunto com a Coreia do Sul. Inamoto marcou no empate contra a Bélgica e fez o gol da vitória sobre a Rússia, levando os japoneses para o mata-mata de forma inédita.

A nova geração ameaça o topo?

Com a classificação encaminhada e grande domínio técnico para a Copa do Mundo de 2026, o Japão projeta uma participação agressiva no torneio, o que abre margem para mudanças no almanaque esportivo do país. Vários atletas já consolidados no futebol europeu chegarão em excelente idade de maturação física para o próximo ciclo.

Como Ritsu Doan já possui dois gols na conta, basta repetir o excelente desempenho que teve no Catar para alcançar ou até mesmo ultrapassar a marca histórica estabelecida por Honda.

Para o sistema de futebol japonês, essa evolução na distribuição dos gols comprova o claro amadurecimento tático da seleção. A equipe deixou de depender de um único craque isolado para pulverizar a artilharia entre alas rápidos e volantes de infiltração, confirmando o país como um competidor constante e perigoso no cenário global.

Dúvidas frequentes sobre os gols do Japão

Quantos gols o Japão tem na história das Copas do Mundo?

A seleção japonesa anotou 25 gols em 25 partidas disputadas nas edições de 1998 a 2022. O ataque mantém uma média exata de um gol marcado por jogo na principal competição do planeta.

Qual foi o primeiro jogador a marcar um gol pelo Japão em Mundiais?

O centroavante Masashi Nakayama foi o autor do primeiro gol japonês na história das Copas. O feito inédito ocorreu na derrota por 2 a 1 contra a Jamaica, durante a fase de grupos do torneio de 1998, realizado na França.

Algum jogador japonês já foi o artilheiro geral de uma Copa?

Não. Até hoje, nenhum atleta de seleções asiáticas terminou uma edição do Mundial da FIFA como o goleador máximo. O recorde do continente pertence a Keisuke Honda, mas seus quatro gols totais foram divididos em três diferentes edições do torneio.