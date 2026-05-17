Convocação da Seleção Brasileira para Copa do Mundo será nesta segunda; saiba onde assistir

Ao todo, 26 jogadores vão ser convocados pelo técnico Carlo Ancelotti, que renovou contrarro com a seleção até 2030

Marcelo Cortes/Fotoarena/Estadão Conteúdo Horário da convocação está previsto para começar às 17h



Será realizada nesta segunda-feira (18) no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho e será disputado no Canadá, Estados Unidos e México. O horário da convocação está previsto para começar às 17h, com transmissão ao vivo no canal da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

De acordo com informações da entidade, cerca de 700 profissionais de imprensa estão credenciados para o evento, sendo da mídia nacional e internacional, como: Argentina, Inglaterra, Espanha e até El Salvador e Bangladesh.

Ao todo, 26 jogadores vão ser convocados pelo técnico Carlo Ancelotti, que renovou contrato com a Seleção até 2030. Neste domingo, os jogadores do Brasileirão que estão na pré-lista do italiano tem a chance de mostrar o porque merecem uma vaga.

Um dele é o atacante do Flamengo, Pedro. Ancelotti vai acompanhar neste domingo a partida entre Atlhetico-PR e Flamengo, conforme anunciado pela CBF. Será a primeira vez que o técnico da Seleção visitará a capital paranaense.

A dúvida da convocação gira em torno de Neymar, camisa 10 do Santos, que ainda não teve chances do o italiano, apesar de aparecer na pré-lista de convocados. O craque de 34 anos está fora da Seleção desde 2023. Mesmo sendo o maior artilheiro da história, com 79 gols, Neymar ainda divide opiniões no país. Pesquisa recente do instituto Datafolha apontou que 53% dos brasileiros defendem sua convocação para a Copa, enquanto 34% são contrários e 13% estão indecisos.

Onde assitir?

A convocação terá transmissão ao vivo no canal da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

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