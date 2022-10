Corinthians: Cássio treina normalmente e deve estar em campo na final da Copa do Brasil

Goleiro sentiu lesão no pé contra o Juventude e era dúvida para o primeiro jogo da decisão nesta quarta-feira, 12, na Neo Química Arena

Rodrigo Coca / Ag. Corinthians Cássio treinou normalmente nesta segunda-feira para o duelo de quarta



Após sentir uma lesão no pé, o goleiro Cássio treinou normalmente nesta segunda-feira, 10, no CT do Corinthians e deve estar em campo na quarta-feira contra o Flamengo, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil às 21h45 (horário de Brasília), na Neo Química Arena. Cássio se lesionou na partida contra o Juventude, no meio da semana passada, e ficou de fora do jogo contra o Athletico-PR no fim de semana. O repórter da Jovem Pan, Caíque Silva, chegou a dizer que o goleiro tinha fraturado o pé e sua participação na decisão seria difícil pelo tempo hábil de recuperação. No entanto, no fim de semana o técnico Vitor Pereira afirmou que contava com o arqueiro para o jogo de quarta. Nesta segunda, Caíque voltou a informar que o goleiro treinou normalmente, sem apresentar desconforto. A maior referência do atual elenco e ídolo da torcida, Cássio tenta seu primeiro título de Copa do Brasil da carreira.