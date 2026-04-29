Palestino x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Palestino e Grêmio se enfrentam pela Copa Sul-Americana nesta quarta-feira (29), às 21h30, no Estádio La Cisterna; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA Grêmio ocupa a vice-liderança do Grupo F



Palestino e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 21h30, no Estádio La Cisterna, em Santiago, no Chile, em partida válida pela Copa Sul-Americana. O duelo acontece pela terceira rodada da fase de grupos da competição.

O Grêmio ocupa atualmente a vice-liderança do Grupo F, soma três pontos. Do outro lado, o Palestino aparece na lanterna, com só um ponto.

Onde assistir Palestino x Grêmio ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e Disney+, com início da transmissão às 21h30.