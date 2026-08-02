Palmeiras atropela o Fortaleza e encaminha vaga na Copa do Brasil com gols ‘mundialistas’
Depois de 350 minutos, as oitavas de final da Copa do Brasil finalmente registraram gols. Neste domingo, no Nubank Parque, o Palmeiras passou um tempo em branco, mas encontrou o bom futebol liderado pelos ‘mundialistas’ Mauricio, Jhon Arias e Flaco López para bater o Fortaleza por 3 a 0 e largar em vantagem, rumo à próxima fase do torneio mata-mata.
Palmeiras e Fortaleza se reencontram na próxima quarta-feira, às 21h30. A equipe tricolor vendeu o mando de campo e, por isso, o duelo será realizado em Cuiabá, na Arena Pantanal.
O resultado permite que o Palmeiras perca por até dois gols de diferença para chegar às quartas de final. Se o Fortaleza vencer por três gols de vantagem, a decisão se dará nos pênaltis. O clube tricolor precisa de uma vitória por quatro gols de diferença para avançar nos 90 minutos.
Nesta volta após a Copa do Mundo, o Palmeiras remodelou seu estilo de jogo e tem apresentado um futebol baseado em confiança, ofensividade e mais posse de bola. Abel Ferreira montou um esquema que conta com três defensores mais fixos e aposta na ofensividade pelas beiradas. Por isso, ousa colocar Allan de ala direito na vaga que seria de um lateral.
O bom rendimento do Palmeiras passa pela excelente fase de atletas que estiveram na Copa do Mundo. Mauricio, por exemplo, fez nesses primeiros jogos do segundo semestre o mesmo número de gols que em toda a primeira parte da temporada (quatro). Arias, que vinha dosando sua energia para defender a Colômbia, se solta mais em campo e é recompensado com gols. As atuações ofensivas permitirão à comissão técnica portuguesa variar a dupla de ataque.
O Palmeiras demonstrou dificuldades para se impor na partida nos primeiros minutos e viu o Fortaleza criar algumas oportunidades no campo de ataque. Allan foi o jogador que mais teve chances de marcar pela equipe alviverde, mas foi pego sempre com o pé ruim, o que prejudicou as conclusões.
No gol da equipe tricolor, João Ricardo fazia a diferença com boas defesas e também fazendo cera para postergar o reinício de cada lance. Ainda assim, o Fortaleza se mostrou sólido para impedir que o Palmeiras gerasse lances claros de gol.
Na reta final do primeiro tempo, o Palmeiras armou uma blitz para sufocar o Fortaleza e inaugurar o marcador. A ideia dos donos da casa era incentivar o drible pelas pontas com Arias e Allan, enquanto Mauricio, Ramón Sosa e Andreas Pereira tentavam aparecer na área como fator surpresa.
O Palmeiras voltou para o segundo tempo com uma postura mais agressiva. Maílton falhou na saída de bola, Ramón Sosa encontrou Mauricio, que avançou e chutou com força para colocar o time da casa em vantagem, aos 3 minutos.
Com o placar inaugurado, o Palmeiras empilhou chances de ampliar Aos 19, Arias de cabeça marcou mais um. Em jogada trabalhada pelo lado direito com Mauricio e Marlon Freitas, Allan foi à linha de fundo e cruzou para o colombiano, de cabeça, balançar a rede dos visitantes.
Com o triunfo encaminhado, Abel colocou em campo a dupla de ataque Vitor Roque e Flaco López nas vagas de Mauricio e Sosa. O argentino, que esteve na final da Copa, fez o terceiro, aos 40. Arthur foi bloqueado na conclusão, João Ricardo deu rebote e Flaco marcou. O lance, que havia sido impugnado pela arbitragem por impedimento, foi revisado pelo VAR, que confirmou o gol.