Palmeiras atropela o Fortaleza e encaminha vaga na Copa do Brasil com gols ‘mundialistas’

O resultado permite que o Palmeiras perca por até dois gols de diferença para chegar às quartas de final

Depois de 350 minutos, as oitavas de final da Copa do Brasil finalmente registraram gols. Neste domingo, no Nubank Parque, o Palmeiras passou um tempo em branco, mas encontrou o bom futebol liderado pelos ‘mundialistas’ Mauricio, Jhon Arias e Flaco López para bater o Fortaleza por 3 a 0 e largar em vantagem, rumo à próxima fase do torneio mata-mata.

Palmeiras e Fortaleza se reencontram na próxima quarta-feira, às 21h30. A equipe tricolor vendeu o mando de campo e, por isso, o duelo será realizado em Cuiabá, na Arena Pantanal.

O resultado permite que o Palmeiras perca por até dois gols de diferença para chegar às quartas de final. Se o Fortaleza vencer por três gols de vantagem, a decisão se dará nos pênaltis. O clube tricolor precisa de uma vitória por quatro gols de diferença para avançar nos 90 minutos.

Nesta volta após a Copa do Mundo, o Palmeiras remodelou seu estilo de jogo e tem apresentado um futebol baseado em confiança, ofensividade e mais posse de bola. Abel Ferreira montou um esquema que conta com três defensores mais fixos e aposta na ofensividade pelas beiradas. Por isso, ousa colocar Allan de ala direito na vaga que seria de um lateral.

O bom rendimento do Palmeiras passa pela excelente fase de atletas que estiveram na Copa do Mundo. Mauricio, por exemplo, fez nesses primeiros jogos do segundo semestre o mesmo número de gols que em toda a primeira parte da temporada (quatro). Arias, que vinha dosando sua energia para defender a Colômbia, se solta mais em campo e é recompensado com gols. As atuações ofensivas permitirão à comissão técnica portuguesa variar a dupla de ataque.

O Palmeiras demonstrou dificuldades para se impor na partida nos primeiros minutos e viu o Fortaleza criar algumas oportunidades no campo de ataque. Allan foi o jogador que mais teve chances de marcar pela equipe alviverde, mas foi pego sempre com o pé ruim, o que prejudicou as conclusões.

No gol da equipe tricolor, João Ricardo fazia a diferença com boas defesas e também fazendo cera para postergar o reinício de cada lance. Ainda assim, o Fortaleza se mostrou sólido para impedir que o Palmeiras gerasse lances claros de gol.

Na reta final do primeiro tempo, o Palmeiras armou uma blitz para sufocar o Fortaleza e inaugurar o marcador. A ideia dos donos da casa era incentivar o drible pelas pontas com Arias e Allan, enquanto Mauricio, Ramón Sosa e Andreas Pereira tentavam aparecer na área como fator surpresa.

O Palmeiras voltou para o segundo tempo com uma postura mais agressiva. Maílton falhou na saída de bola, Ramón Sosa encontrou Mauricio, que avançou e chutou com força para colocar o time da casa em vantagem, aos 3 minutos.

Com o placar inaugurado, o Palmeiras empilhou chances de ampliar Aos 19, Arias de cabeça marcou mais um. Em jogada trabalhada pelo lado direito com Mauricio e Marlon Freitas, Allan foi à linha de fundo e cruzou para o colombiano, de cabeça, balançar a rede dos visitantes.

Com o triunfo encaminhado, Abel colocou em campo a dupla de ataque Vitor Roque e Flaco López nas vagas de Mauricio e Sosa. O argentino, que esteve na final da Copa, fez o terceiro, aos 40. Arthur foi bloqueado na conclusão, João Ricardo deu rebote e Flaco marcou. O lance, que havia sido impugnado pela arbitragem por impedimento, foi revisado pelo VAR, que confirmou o gol.