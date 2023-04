Brasileira de 22 anos é escolhida no draft da WNBA e entra para a história

Stephanie Soares é a primeira brasileira a sair diretamente da faculdade para a principal liga de basquete

NBA Photos / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP Stephanie tem 22 anos e é a brasileira melhor colocada no draft da WNBA



A brasileira Stephanie Soares, de 22 anos, entrou para a história do basquete brasileiro nesta segunda-feira, 10. A jovem de 2,01m de altura foi a 4ª escolha no draft da WNBA, liga feminina da NBA, para o Washington Mystics. Posteriormente a equipe da capital a trocou com o Dallas Wings, onde Soares irá jogar. Essa é a primeira vez que uma jogadora brasileira sai da faculdade e entra direto na WNBA e é também a melhor posição de uma brasileira nesse estágio de seleção. Stephanie jogou o campeonato universitário norte-americano pelo Iowa State e teve média de 14,4 pontos e 9,9 rebotes na última temporada. A escolha pela brasileira surpreendeu, já que ela se recupera de uma grave lesão no joelho, sofrida em janeiro. Stephanie atua pela seleção brasileira e foi campeã pan-americana em 2019, disputou o pré-olímpico e o pré-mundial.