Palmeiras faz 2 a 0 na Ferroviária e vence segunda no Campeonato Paulista

Cesar Greco / Palmeiras Danilo comemorando seu gol contra a equipe da Ferroviária



O Palmeiras derrotou a Ferroviária, de Araraquara, por 2 a 0 e conseguiu a segunda vitória do time no Campeonato Paulista. Os gols da partida foram marcados pelo volante Danilo e pelo atacante Rafael Elias, conhecido antes como ‘Papagaio’, marcando seu primeiro gol depois de ficar 14 meses suspenso por doping. Com o resultado, o Palmeiras chegou a sete pontos e assumiu a liderança do Grupo C, superando o Ituano, que tem a mesma pontuação mas menor saldo de gols. A Ferroviária, por vez, perdeu a chance de liderar o grupo B de forma isolada, ficando em segundo na chave, atrás do São Paulo. Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta o Tricolor enquanto que o time de Araraquara enfrentará o Guarani.

O jogo começou com as duas equipes tentando atacar e se movimentando para conseguir criar espaços. Apesar disso, poucos chutes foram dados e nenhuma chance de gol foi criada. No segundo tempo, a Ferroviária cresceu, mas viu o Palmeiras abrir o placar com Danilo cabeceando para o gol após cruzamento de Scarpa. O jogo acelerou e o Palmeiras seguiu com uma posse de bola maior, mas a equipe de Araraquara seguiu criando e indo para cima, mas viu o Palmeiras fechar o placar com Rafael Elias, que aproveitou falha da defesa e marcou seu primeiro gol após voltar da suspensão.