Tóquio 2020: Brasil vence o Chile e garante vaga no handebol masculino

Seleção garantiu a classificação depois de derrotar o Chile e contar com vitória da Noruega contra a Coreia do Sul

Reprodução/ Instagram CBHb Com classificação, delegação brasileira nos Jogos ganha 14 integrantes a mais



A seleção brasileira de handebol masculino venceu o Chile por 26 a 24 e se classificou para as Olimpíadas de Tóquio 2020. A confirmação da vaga veio também após a Noruega derrotar a Coreia do Sul por 44 a 31 no Pré-Olímpico de Podgorica, em Montenegro. Com a vaga garantida, a delegação brasileira nos Jogos Olímpicos vai de 181 para 195, uma vez que 14 atletas serão convocados para a disputa dos jogos. O Brasil se juntará a Alemanha, Argentina, Bahrein, Dinamarca, Egito, Espanha, Japão, Noruega e Suécia como países que já estão com a classificação garantida. França, Croácia, Tunísia e Portugal disputam as duas últimas vagas para os Jogos.