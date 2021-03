Com show da dupla Lukaku e Lautaro, Inter vence Torino e dispara no Italiano

Equipe de Milão, que não conquista o título desde a temporada 2009/2010, chegou a 65 pontos

Alessandro Di Marco/EFE Lautaro, Lukaku e Hakimi celebram o gol do argentino na vitória da Inter sobre o Torino por 2 a 1



A Inter de Milão segue soberana no Campeonato Italiano. Neste domingo, 14, em jogo duro na casa do Torino, a líder contou com gols de sua dupla de ataque, Lukaku e Lautaro Martinez, para somar mais um triunfo na competição. Com os 2 a 1 em Turim, subiu aos 65 pontos e abriu nove do Milan, que ainda enfrenta o Napoli na rodada. Depois de um primeiro tempo amarrado, com raras chances de gol, a Inter voltou do intervalo disposta a evitar o tropeço e se impôs no placar graças a um rendimento melhor.

O time de Milão saiu na frente do placar em cobrança de pênalti bem batida por Lukaku. Foi o 19° gol do belga no Italiano. Durante a semana, o clube assegurou que o jogador não sairá. Sanabria empatou. Nos minutos finais do jogo, o argentino Lautaro recebeu cruzamento, se desdobrou para alcançar a bola e marcou de cabeça. A Inter foi para 65 pontos e se isolou na liderança. A equipe onde jogaram Ronaldo e Adriano não conquista o scudetto desde a temporada 2009/2010.

*Com informações do Estadão Conteúdo