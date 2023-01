São Paulo inaugura estátua em homenagem a Telê Santana no Morumbi

Ex-treinador conquistou a Libertadores e o Mundial de Clubes duas vezes, em 1992 e 1993

Rubens Chiri / saopaulofc.net Estátua de Telê Santana segurando as taças dos mundiais de 1992 e 1993



O São Paulo inaugurou nesta quarta-feira, 25, dia do aniversário de 93 anos do clube, uma estátua em homenagem a Telê Santana. A estátua foi instalada em frente ao portão 2 do Estádio do Morumbi. O ex-treinador é considerado o maior técnico da história do Tricolor Paulista. Pelo São Paulo, Telê Santana foi bicampeão da Libertadores e do Mundial de Clubes, em 1992 e 1993. Ele também foi campeão da Supercopa Sul-Americana em 1993, a Recopa Sul-Americana em 1993 e 1994, o Campeonato Brasileiro em 1991 e, por fim, o Paulistão, em 1991 e 1992, todos pela equipe paulista. No total, Telê Santana comandou o Tricolor em 410 jogos: 198 vitórias, 121 empates e 91 derrotas. As equipes comandadas pelo treinador ficaram conhecidas pela ofensividade e o futebol bem jogado. O ex-treinador morreu em 2006, em Belo Horizonte, aos 74 anos, depois de ficar internado por cerca de um mês para o tratamento de uma infecção intestinal. O filho do ex-treinador, Renê Santa compareceu no evento. O atual presidente do clube, Julio Casares, também esteve no lançamento do monumento. “Que alegria neste momento estar na frente do estádio do Morumbi para fazer uma homenagem ao eterno Telê Santana, que fez o time brilhar nos mundos do futebol. Para nós são-paulinos, os ídolos não morrem, são eternos. Que essa imagem fique de frente para o estádio para o torcedor que cantar o nome dele relembre os momentos e as conquistas”, disse o mandatário Tricolor. O primeiro contato do torcedor com a estátua tem data marcada. Nesta quinta-feira, 26, o São Paulo recebe a Portuguesa, no Morumbi, às 21h30, pelo Campeonato Paulista.