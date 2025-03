Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo pedem adiamento da 12ª rodada do Brasileirão por causa do Mundial

Solicitação visa assegurar que as equipes possam viajar sem contratempos para o torneio, que ocorrerá em junho, nos Estados Unidos

Jogo entre Palmeiras e Flamengo no Brasileirão 2024; os dois clubes sonham com o título mundial neste ano



Os clubes brasileiros classificados para o Mundial de Clubes da Fifa — Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo — formalizaram um pedido à CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para que os jogos da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro sejam adiados. A solicitação visa assegurar que as equipes possam viajar sem contratempos para o torneio, que ocorrerá em junho, nos Estados Unidos. A 12ª rodada do Brasileirão está agendada para os dias 11 e 12 de junho, sendo a última antes da interrupção para o Mundial.

As equipes planejam embarcar para os EUA durante a Data Fifa, que vai de 2 a 10 de junho. O ofício foi enviado ao presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e ao diretor de competições, Julio Avelar. Na referida rodada, o Palmeiras jogará em casa contra o Juventude, enquanto o Fluminense receberá o Ceará, e o Botafogo enfrentará o Mirassol. O Flamengo, por sua vez, terá um desafio fora de casa contra o Sport. A movimentação dos clubes busca evitar conflitos de agenda que possam comprometer a participação no torneio internacional.

As estreias dos clubes brasileiros no Mundial de Clubes estão marcadas para os dias 15 e 16 de junho. O Palmeiras enfrentará o Porto em Nova Jersey, enquanto o Botafogo jogará contra o Seattle Sounders em Seattle. O Flamengo terá sua estreia na Filadélfia, contra o Espérance, no dia 16. O Fluminense, por sua vez, jogará em Nova Jersey contra o Borussia Dortmund, no dia 17 de junho.

