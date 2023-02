Palmeiras promove campanha e Santos pede doações para vítimas das chuvas no litoral de SP

Alviverde vai arrecadar doações nos próximos três jogos no Allianz Parque; já o Peixe usou as redes sociais para explicar como é possível colaborar com moradores de São Sebastião

NELSON ALMEIDA / AFP São Sebastião foi uma das áreas do litoral de São Paulo mais afetadas pelas enchentes



Dois dos principais times paulistas entraram na corrente solidária para ajudar as pessoas afetadas pelas enchentes no litoral Norte de São Paulo. No último fim de semana, as fortes chuvas causaram estragos, deixando ao menos 46 mortos e 1.730 desalojados e 766 desabrigados em todo o Estado. O Palmeiras anunciou nesta terça-feira, 21, que fará uma campanha de doações para ajudar as comunidades mais afetadas. Nos próximos dois jogos disputados pelo time masculino no Allianz Parque, que serão contra o Red Bull Bragantino e a Ferroviária, serão disponibilizadas caixas nos pontos de acesso da arena para a arrecadação de alimentos não perecíveis, roupas, cobertores, produtos de higiene e limpeza. A primeira partida ocorre já nesta quarta-feira, 22, às 21h35, e a segunda no próximo domingo, 26, às 18h30. Também será possível doar no jogo de estreia da equipe feminina de futebol, também domingo, às 11h, contra o Real Ariquemes-RO.

O clube falou sobre a campanha em suas redes sociais: “Nos nossos próximos três jogos no Allianz Parque, vamos arrecadar doações para as comunidades afetadas pelas fortes chuvas no Litoral Norte de São Paulo”. De acordo com o Palmeiras, as doações serão entregues a organizações que ajudam centenas de famílias desabrigadas, como o Instituto Verdescola, localizado na Barra do Sahy, em São Sebastião, um dos municípios mais impactados pelos temporais dos últimos dias. O Santos também se manifestou nas redes sociais e explicou aos seguidores como é possível ajudar os moradores das regiões afetadas: “O Santos FC se une à corrente solidária em prol das famílias prejudicadas pelas fortes chuvas que ocorreram no litoral de São Paulo. O Fundo Social da Prefeitura de São Sebastião está arrecadando produtos de higiene pessoal, alimentos não perecíveis, produtos de limpeza, toalhas de banho, e roupas de cama, além de eletrodomésticos, como geladeira e fogão, e diversos móveis, como camas e guarda-roupas”.

O clube também detalhou onde as doações podem ser entregues e como é possível ajudar financeiramente: “Os pontos de arrecadação são a sede do Fundo Social, na Rua Capitão Luiz Soares, 33, Centro. As Regionais da Secretaria de Serviços Públicos (SESEP), também estão recebendo doações. Na região Central, na regional da Topolândia; na Costa Sul, em Boracéia, Juquehy, Boiçucanga e Maresias; e na Região Norte, na Regional Costa Norte. Doações em dinheiro podem ser feitas através da conta Fundo Social de Solidariedade do Município de São Sebastião, CNPJ: 28.086.952/0001-99, Banco do Brasil, Agência 0715-3, Conta Corrente: 54708-5 e Chave Pix CNPJ: 28.086.952/0001-99. Quem desejar ajudar pode obter mais informações através do telefone (12) 3892-4991”.

*Com informações do Estadão Conteúdo.