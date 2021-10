Palmeiras x Flamengo: Conmebol vende primeiro lote da final da Libertadores em 15 minutos 

Nos próximos dias, a a entidade sul-americana irá disponibilizar a venda de ingressos para os setores atrás dos gols

Reprodução/Twitter/@LibertadoresBR A Conmebol vendeu o primeiro lote dos ingressos da Libertadores em 15 minutos



Mesmo com o alto valor do ingresso e do aumento no preço das passagens para o Uruguai, os torcedores de Palmeiras e Flamengo esgotaram rapidamente as entradas para final da Copa Libertadores da América, marcada para o dia 27 de novembro, no Centenário, em Montevidéu. Às 20 horas (de Brasília) da última quarta-feira, a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) disponibilizou os setores centrais do estádio e, em quinze minutos depois, comercializou todos os tíquetes à disposição. A venda relâmpago dos bilhetes gerou reclamações nas redes sociais, principalmente no Twitter. Na conta da entidade sul-americana, muitos usuários relataram que mesmo entrando no site no horário indicado, as entradas para a final já não estavam mais disponíveis.

Até a manhã desta quinta-feira, a página permite iniciar o processo de compra, mas logo o cliente é avisado de que não há mais ingressos. Ainda assim, o torcedor de Palmeiras ou Flamengo que planeja ir à capital uruguaia ainda tem chances de adquirir sua entrada. Nos próximos dias, a Conmebol irá disponibilizar a venda de ingressos para os setores atrás dos gols. Uma senha será distribuída, com os sócios tendo prioridade na compra. Na última segunda-feira, os presidentes de ambos os clubes se reuniram nesta com membros da Conmebol, no Paraguai, para debater sobre a organização do evento. A principal novidade do encontro foi a informação de que as autoridades locais permitiram a ampliação do estádio para até 75% de sua capacidade Inicialmente, estava prevista a liberação de 50% da capacidade. Conforme a reportagem da Jovem Pan apurou, uma viagem para acompanhar a final “in loco” da Libertadores da América pode custar até R$ 50 mil, dependendo do valor do ingresso, hospedagem, tipo de voo, entre fatores.