Palmeiras x Santos: campeão da Libertadores receberá ‘bolada’; veja valores

Além disso, o melhor atleta da competição sul-americana receberá um anel de ouro que homenageia o Maracanã; veja

Reprodução/@Libertadores Taça da Libertadores 2020 no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro



Palmeiras e Santos estão muito perto da glória máxima que um time da América do Sul pode ter: conquistar a Copa Libertadores da América. Mais do que o importantíssimo título, que estará em jogo a partir das 17 horas (de Brasília) deste sábado, 30, no estádio do Maracanã, a vitória também será expressiva para os cofres do clube que levar a taça para casa. Isto porque a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) definiu que o vencedor da edição 2020 merece ganhar uma “bolada” de premiação.

O vencedor da partida entre Palmeiras e Santos receberá nada mais nada a menos do que 15 milhões de dólares (na cotação atual, aproximadamente R$ 80 milhões). O perdedor, porém, não poderá reclamar do valor entregue ao vice-campeão, algo em torno de 6 milhões de dólares (R$ 31,7 milhões). As bonificações não levam em consideração o resto da premiação das outras fases do torneio continental.

Além disso, a Bridgestone, patrocinadora da Copa Libertadores, entregará ao melhor atleta da competição um anel personalizado com pedras preciosas, desenvolvido em homenagem ao estádio do Maracanã. Weverton e Rony concorrem ao status pelo lado do Palmeiras, enquanto Marinho e Soteldo foram os escolhidos. Veja a foto da joia abaixo.