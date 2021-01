Vampeta surpreende com comentário antes da final entre Palmeiras x Santos

Assista ao momento em que a bancada do Esporte em Discussão falou sobre a decisão da Copa Libertadores da América, marcada para este sábado, 30, no Maracanã

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Vampeta falou sobre a partida entre Palmeiras x Santos pela Libertadores



Abel Ferreira está trancando a sete chaves a escalação do Palmeiras para a final da Copa Libertadores da América, diante do Santos, marcada para o próximo sábado, 30, no estádio do Maracanã. A ideia de surpreender o rival com um esquema ou jogador passa pela cabeça do treinador português, que só confirmou o goleiro Weverton como titular para a decisão. Em participação no programa “Esporte em Discussão”, do Grupo Jovem Pan, nesta quarta-feira, o comentarista Vampeta, no entanto, deu um palpite arriscado.

No entendimento do ex-jogador da seleção brasileira, Abel Ferreira irá colocar Felipe Melo, que se recuperou recentemente de uma grave lesão, entre os onze titulares do Verdão. “É bem provável que o Felipe Melo jogue a final. Eu acho que ele vai jogar ao lado do Danilo e do Gabriel Menino no meio-campo. Ele vai sair jogando”, disse Vampeta, apostando na experiência do defensor de 37 anos, que retornou ao grupo titular no empate com o Vasco, na última terça-feira.

Em entrevista coletiva, no entanto, Abel Ferreira despistou sobre a formação que levará a campo. “Esse é um trabalho que nós fazemos continuamente. Eu acho engraçado que os comentaristas fazem uma previsão sobre nossa equipe, falando quem vai jogar no ataque, na esquerda ou na direita. Tudo bem que o goleiro é o titular porque é um craque e todos já sabem que ele vai jogar. Mas, no resto, nós fazemos correções. Nossa força está no coletivo e é por aí que nós vamos estar preparados para a final”, comentou.

Assista ao debate abaixo: