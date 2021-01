Abel Ferreira revela o que dirá aos atletas do Palmeiras antes da final com o Santos

Treinador do Verdão também só confirmou um jogador como titular na decisão da Copa Libertadores da América

Foto: ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Abel Ferreira durante partida entre Palmeiras e Vasco, pelo Brasileirão



Logo após o empate entre Palmeiras e Vasco em 1 a 1, na noite da última terça-feira, 26, pelo Campeonato Brasileiro, o treinador Abel Ferreira precisou responder inúmeras perguntas sobre a final da Copa Libertadores da América, diante do Santos e marcada para o próximo sábado, 30. Falando sobre a emoção de estar numa decisão tão importante como esta, o técnico palmeirense revelou qual será o discurso que ele fará com os atletas do time alviverde antes de entrar em campo no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

“É uma oportunidade que nós temos. Nós trabalhamos a nossa vida toda para chegar ao mais alto nível de futebol. Então, nós temos que aproveitar e desfrutar. Essa final não é nada mais ou nada menos do que o fruto do trabalho que fizemos até chegar aqui. E é essa pergunta que nós temos que fazer. Não vamos mudar, vamos manter a nossa identidade e aquilo que é a nossa forma de ser e estar dentro do grupo. O que eu vou falar para os jogadores é que eles desfrutem do momento e que vivam este momento com grande intensidade. É um desafio e temos que desfrutá-lo. Prefiro ter toda essa tensão do que estar sentado no sofá de casa. É um sonho disputar a final e sentir todas essas emoções”, comentou Abel Ferreira em entrevista coletiva.

Já sobre a equipe do Palmeiras para a decisão contra o Santos, o português preferiu despistar e cravou somente Weverton como titular – vale lembrar que Abel Ferreira poupou quase todo o time principal diante do Vasco. “Esse é um trabalho que nós fazemos continuamente. Eu acho engraçado que os comentaristas fazem uma previsão sobre nossa equipe, falando quem vai jogar no ataque, na esquerda ou na direita. Tudo bem que o goleiro é o titular porque é um craque e todos já sabem que ele vai jogar. Mas, no resto, nós fazemos correções. Nossa força está no coletivo e é por aí que nós vamos estar preparados para a final”, comentou.

Assista ao trecho da entrevista coletiva