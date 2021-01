Santos perde para Atlético-MG no último jogo antes da decisão na Libertadores

Savarino brilhou e marcou os dois da vitória de 2 a 0 da equipe mineira

Faltando quatro dias para a decisão da Copa Libertadores da América 2020, o Santos precisou entrar em campo para disputar uma partida atrasada do Campeonato Brasileiro. No Mineirão, a equipe de Cuca enfrentou o Atlético-MG, de Jorge Sampaoli, e perdeu por 2 a 0. Focado no jogo do próximo sábado contra o Palmeiras, o Santos entrou com time reserva em campo, somente o goleiro John vem atuando como titular. E se existia alguma estratégia dos Meninos da Vila para levar os 3 pontos para casa, ela foi derrubada logo aos três minutos por Savarino. O meia atleticano aproveitou a saída errada da defesa e abriu o placar no início do jogo.

Com mais intensidade e fome de bola, Savarino ampliou aos 18 minutos depois de receber uma assistência linda de Keno e chutar no cantinho de John. No segundo tempo, a equipe mineira continuou no ataque, mas não conseguiu ampliar o placar. O destaque negativo da noite foi para Keno, que caiu errado e precisou sair de maca do gramado. Segundo o Atlético-MG, o jogador sofreu uma luxação no cotovelo esquerdo, que saiu do lugar. Ao final da partida o atleta foi encaminhado para o hospital onde fará mais exames.

O resultado mantém viva as chances de título do time de Sampaoli. Na terceira colocação da tabela com 57 pontos, o time está um ponto atrás do São Paulo e há cinco do líder Internacional. No entanto, o Galo pode ser ultrapassado na quinta-feira, 28, pelo Flamengo em caso de vitória dos cariocas contra o Grêmio. O Santos, por sua vez, continua em 10º lugar com 45 pontos.