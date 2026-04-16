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Palmeiras x Sporting Cristal: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Palmeiras e Sporting Cristal se enfrentam pela Copa Libertadores nesta quinta-feira (16), às 19h, no Allianz Parque

  • Por Jovem Pan
  • 16/04/2026 06h31 - Atualizado em 16/04/2026 06h36
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MARCO MIATELO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Palmeiras x Fluminense Verdão vai em busca de primeira vitória na Libertadores.

Palmeiras e Sporting Cristal se enfrentam nesta quinta-feira (16), às 19h, no Allianz Parque, em partida válida pela fase de grupos da Copa Libertadores. O duelo acontece pela segunda rodada da competição e coloca frente a frente as duas equipes no torneio.

Onde assistir Palmeiras x Sporting Cristal ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo Paramount+ (streaming).

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