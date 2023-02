Abel Ferreira confia em reforços no Palmeiras e revela possível substituto de Danilo

Treinador palmeirense abriu o jogo após a vitória sobre a Ferroviária, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista

Reprodução/TV Palmeiras Abel Ferreira concedendo entrevista coletiva após jogo do Palmeiras



Abel Ferreira voltou a falar sobre a possibilidade do Palmeiras se reforçar nesta temporada. Após a vitória sobre a Ferroviária, no Allianz Parque, no último domingo, 26, o treinador palmeirense disse que acredita receber algumas contratações nas próximas semanas. Apesar disso, o treinador afirmou que pode utilizar o zagueiro Luan na posição de volante, carente desde a saída de Danilo para o Nottingham Forest, da Inglaterra. “Se não vier ninguém, pode ser que usemos ele assim. Mas acho que vem alguém. Não estou dizendo nada novo aqui, mas se não vier para fazer diferença, vamos apostar no Luan e no Fabinho, que é o que temos ali”, declarou o comandante depois do duelo válido pela penúltima rodada do Campeonato Paulista 2023.

“O Jailson não tem essa função do camisa 5, não fica tanto, mas sempre fui acostumado de com menos fazer mais. Tem momentos que é difícil competir, mas felizmente aqui temos muito recursos. O clube nos dá condições de ter um 5”, continuou Abel Ferreira, ressaltando a necessidade de reforços. “Não vou mentir, saiu Verón, Scarpa e Danilo. Entrou o Tabata. E nós estamos muito satisfeitos com o Giovani. Sei que o clube tem um teto, um limite, se vai passar ou não, é com o financeiro. Essa parte não é minha, a minha é fazer o que posso com o que tenho. Nós trabalhamos com o que temos, não há outra forma”, finalizou.