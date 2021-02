Abel Ferreira diz que Palmeiras foi eliminado do Mundial ‘pelo detalhe de um pênalti’

Técnico alviverde elogiou a ‘qualidade’ do Tigres, mas destacou ótima chance desperdiçada por Luiz Adriano

Cesar Greco/Ag. Palmeiras O técnico Abel Ferreira orienta o time do Palmeiras durante o jogo contra o Tigres



O técnico palmeirense Abel Ferreira preferiu enaltecer a qualidade do Tigres, do México, ao comentar a eliminação de sua equipe na semifinal do Mundial de Clubes do Catar. Com gol de Gignac, e, pênalti convertido no segundo tempo, o Verdão perdeu por 1 a 0 e caiu prematuramente no torneio —disputará o terceiro lugar, na quinta-feira, 11, contra o perdedor do duelo entre Bayern de Munique e Al Ahly, que será disputado amanhã. “Nos comprometemos até o fim. Não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre, até o fim. Infelizmente, a bola não quis entrar. O jogo foi decidido no detalhe do pênalti’, disse o português.

Abel mostrou certa irritação quando foi questionado sobre a má jornada do Verdão contra os mexicanos. “O problema é que tem muita gente que não conhece nosso adversário. Eu falei antes do jogo: é um time com muita qualidade individual e coletiva, vocês viram hoje. Mesmo assim, tivemos oportunidades, como aquela do Luiz Adriano“, disse o treinador. Aos 32 minutos do segundo tempo, quando o placar já apontava 1 a 0 para o Tigres, o centroavante do Verdão apareceu na cara do gol, mas não pegou em cheio e desperdiçou ótima oportunidade.