Tigres vence o Palmeiras por 1 a 0 e vai à final do Mundial de Clubes

Equipe alviverde mostrou nervosismo, sofreu gol de pênalti no começo do segundo tempo e agora disputará terceiro lugar; mexicanos enfrentarão Bayern de Munique ou Al Ahly na decisão

Reprodução / Twitter @TigresOficial Gignac marcou o gol da vitória do Tigres



O Tigres, do México, venceu o Palmeiras por 1 a 0 e garantiu uma vaga na final do Mundial de Clubes. A partida foi disputada neste domingo, 7, no Estádio Cidade da Educação, no Catar. O francês Gignac foi responsável por marcar o gol da vitória do time mexicano. Com o resultado, a equipe mexicana se tornou a primeiro do seu país a chegar à final do torneio (enfrentará o vencedor do confronto entre Bayern de Munique, da Alemanha, e Al-Ahly, do Egito, que será realizado na segunda-feira, 8). Um dos grandes destaques do jogo foi o goleiro do Palmeiras, Weverton, que fez três grandes defesas no primeiro tempo, enquanto o placar ainda estava zerado. Derrotado, o Verdão enfrentará o perdedor da outra semifinal na próxima quinta-feira, 11.

Desde o início do jogo, o Tigres mostrou superioridade e pressionou o Palmeiras. Durante o primeiro tempo, a equipe mexicana conseguiu chegar à meta palmeirense algumas vezes, mas Weverton impediu o gol com grandes defesas. A melhor chance do time no primeiro tempo foi um chute de fora da área de Rony. No segundo tempo, o Tigres voltou a pressionar e, após pênalti de Luan, Gignac marcou o gol da vitória. Com as entradas de Willian, Mayke, Patrick de Paula, Scarpa e Felipe Melo, o Palmeiras melhorou, mas não conseguiu empatar a partida, apesar de algumas chances no final na base do abafa. Ao final da partida, o elenco alviverde se reuniu em círculo no campo. O técnico Abel Ferreira destacou a qualidade do adversário.