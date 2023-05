Abel Ferreira é eleito o melhor técnico de Portugal atuando no exterior pela segunda vez 

Comandante do Verdão superou nomes badalados, como José Mourinho (Roma), Jorge Jeus (Fenerbahçe) e Bruno Lage (Wolverhampton)

Cesar Greco/Palmeiras - 03/10/2022 Abel Ferreira foi eleito o melhor treinador de Portugal atuando no exterior



O treinador Abel Ferreira, do Palmeiras, ganhou na última segunda-feira, 29, o prêmio de melhor treinador português atuando no exterior. Na votação feita pela Associação dos Jornalistas de Desporto (CNID), o comandante do Verdão superou nomes badalados, como José Mourinho (Roma), Jorge Jeus (Fenerbahçe) e Bruno Lage (Wolverhampton). Para ficar com o prêmio pelo segundo ano consecutivo, o palmeirense contou com os títulos do Campeonato Brasileiro, da Recopa Sul-Americana e do Estadual do ano passado. O eleito melhor treinador atuando em Portugal foi Roger Schmidt, do Benfica, que conquistou o Campeonato Português. O atacante Rafael Leão, do Milan, foi o melhor jogador atuando fora de Portugal, enquanto Gonçalo Ramos, do Benfica, ganhou em atletas que jogam fora do país.