Abel Ferreira explica por que tomou celular de jornalista após empate entre Palmeiras e Atlético-MG

O comandante do Verdão só devolveu o objeto após um outro profissional, da Rádio Itatiaia, flagrar seu gesto agressivo

Cesar Greco/Ag. Palmeiras - 23/04/2022 Abel Ferreira é um dos maiores técnicos da história do Palmeiras



O treinador Abel Ferreira, do Palmeiras, perdeu o controle após o empate em 1 a 1 com o Atlético-MG, na noite do último domingo, 28, no Mineirão, em confronto válido pelo Brasileirão. Na zona mista do estádio, o técnico tomou o celular das mãos do jornalista Pedro Spinelli, da Globo Minas, que filmava uma discussão acalorada do diretor de futebol do Alviverde, Anderson Barros, com o quarto árbitro Ronei Cândido Alves. O comandante português, assim, só devolveu o objeto após um outro profissional, da Rádio Itatiaia, flagrar seu gesto agressivo. Em entrevista coletiva, o líder palmeirense pediu desculpas, mas afirmou que “há coisas que a imprensa não precisa saber”. O lusitano ainda pediu para que o caso não virasse uma “tempestade”. “Fazer um esclarecimento, uma vez que todo mundo aqui gosta de transformar um copo d’água em uma tempestade. Passou-se aqui uma discussão, uma confusão ali no túnel, entre nosso diretor esportivo e um dos assistentes da arbitragem. E tinha ali, não sei se repórteres, a filmarem tudo. Eu peço desculpas se me excedi. São coisas do futebol, isso é muito nosso, mas infelizmente hoje todos têm câmeras. Peço desculpas se me excedi. Há coisas que a imprensa não tem que saber. Mas antes que vire uma tempestade, são coisas que se passam, então essa introdução, esclarecimento.”

Apesar da declaração, Abel Ferreira negou que tenha tirado a privacidade do jornalista. “Sabe o que é invadir a privacidade? Eu senti invadirem a minha privacidade. Eu não posso estar aqui falando com ele, e você vem aqui (faz o gesto de filmagem). O que eu senti foi invasão de privacidade”, disparou. A principal crítica dos palmeirenses com a arbitragem tem relação com um gol anulado, quando a partida ainda estava com o placar zerado. Na ocasião, o atacante Rony virou uma linda bicicleta para estufar as redes, mas viu o VAR anular o tento por um impedimento. Em nota, a ACEB (Associação de Cronistas Esportivos do Brasil) repudiou a atitude “desrespeitosa” do treinador. “A ACEB repudia qualquer ato contra a liberdade de imprensa e se solidariza ao repórter Pedro Spinelli.”