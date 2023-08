Polícia indicia torcedor do Flamengo por morte de palmeirense

Crime ocorreu em 8 de julho, quando houve um tumulto entre torcedores dos dois times nos arredores do Allianz Parque

Reprodução/Instagram/femarchiano Torcedora palmeirense Gabriela Anelli Marchiano não resistiu aos ferimentos e morreu aos 23 anos



O torcedor do Flamengo, Jonathan Messias Santos da Silva, suspeito de ter matado a torcedora do Palmeiras, Gabriela Anelli, foi indiciado pela Polícia de São Paulo por homicídio qualificado por motivo fútil. O crime ocorreu em 8 de julho, quando houve um tumulto entre torcedores dos dois times nos arredores do Allianz Parque. Jonathan está preso há duas semanas. Imagens do estádio registraram o exato momento em que um homem arremessou uma garrafa na direção de um portão. Gabriela foi ferida com os estilhaços da garrafa na veia jugular e morreu aos 23 anos. De acordo com a polícia, o sistema de reconhecimento facial do estádio do Palmeiras permitiu identificar Jonathan como a pessoa que arremessou a garrafa. No entanto, a defesa do suspeito nega que ele tenha atirado o objeto e afirma que as suspeitas se baseiam em hipóteses e probabilidades.

*Com informações da repórter Letícia Miyamoto.