Palmeiras empata com o Atlético-MG e avança às quartas de final da Libertadores

Equipes não marcaram gols no Allianz Parque e vitória na ida foi decisiva; Deportivo Pereira (COL) será o adversário

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Palmeiras elimina o Galo pelo terceiro ano seguido na Libertadores



Nesta quarta-feira, 9, o Palmeiras recebeu o Atlético-MG para o jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores e empatou por 0 a 0, se classificando com a vitória na ida por 1 a 0. É a primeira vez que Felipão é eliminado nas oitavas da Libertadores e o Palmeiras elimina o Galo pela terceira vez seguida no mata-mata da Libertadores. O primeiro tempo no Allianz Parque foi de muita disputa física. Com uma diferença pequena da ida, o Verdão queria definir logo o placar, mas o Atlético se segurava e tentava encontrar espaços para avançar no contra-ataque. No segundo tempo, o Galo melhorou e começou a se soltar mais no ataque. Paulinho teve grande chance de abrir o placar aos 30 minutos, mas chutou fraco e a bola foi pra fora. No mais, o jogo ficou concentrado no meio de campo e terminou sem gols. O adversário da próxima fase será o Deportivo Pereira, da Colômbia, que faz sua estreia no torneio.