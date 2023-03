Abel Ferreira é suspenso pelo STJD por expulsão na Supercopa do Brasil

Técnico chutou microfone em decisão contra o Flamengo; comissão técnica do Verdão também foi punida

Cesar Greco/Palmeiras Abel Ferreira foi expulso depois de reclamar acintosamente com a arbitragem



Nesta quarta-feira, 8, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, e sua comissão técnica foram julgados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) por expulsões na Supercopa do Brasil, em 28 de janeiro, em Brasília. A Terceira Comissão Disciplinar do STJD decidiu punir o técnico com dois jogos de suspensão, enquanto o preparador de goleiros Vitor Castanheira pegou um jogo de suspensão e o auxiliar João Martins foi apenas advertido. No mesmo processo, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo foram absolvidos pelo lançamento de objetos no gramado. O Procurador George Ramalho afirmou, na audiência, que “o comportamento da comissão técnica foi desrespeitoso com a equipe de arbitragem” e, em especial sobre o técnico Abel Ferreira, disse que ele precisa ser exemplo para os jogadores. “Temos que reprimir, sim, e punir de forma exemplar quem comete esses equívocos”, reafirmou. As suspensões precisam ser cumpridas em competições nacionais, mas cabe efeito suspensivo.