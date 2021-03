Abel Ferreira exalta momento de Luiz Adriano e comenta interesse do Grêmio

O treinador do Palmeiras falou sobre a consulta de Renato Gaúcho e pediu um substituto para o centroavante

Foto: MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Abel Ferreira comentou o interesse do Grêmio em Renato Gaúcho



Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, tratou de exaltar nesta quarta-feira, 17, o desempenho de Luiz Adriano. Em entrevista ao programa “Jogo Aberto”, da TV Bandeirantes, o treinador afirmou que o centroavante está “valorizado” e comentou o interesse de Renato Gaúcho, comandante do Grêmio, em contar com o futebol do atleta. No entendimento do português, a consulta do técnico gremista com o camisa 10 é natural.

“A única coisa que não negociaria no Palmeiras é o Porco. O símbolo do nosso clube é inegociável. O resto é com diretores, jogadores, diretores. Todos sabem que eu gosto do Luiz Adriano. Até agora, ninguém manifestou vontade de sair. Eu gosto de estar onde quero que estejam e quero que meus jogadores estejam onde querem. Assim, eles vão render mais. Tenho essa abertura para falar com meus jogadores. É normal que qualquer treinador queira contar com o Luiz Adriano. Todos estão valorizados após a temporada. É normal que no mercado de junho, a Europa olhe para nossos jogadores”, disse Abel Ferreira.

Abel Ferreira, no entanto, pediu um substituto para o atacante – a diretoria palmeirense está tentando contratar Rafael Borré, do River Plate. “Eu quero que o Luiz Adriano venha de férias, cheio de vontade para nos ajudar. E a diretoria sabe que precisamos de alguém para competir com ele. Qualquer um que seja bom. Isso para que a gente seja mais competitivo como equipe. Quem vai ser, não sei, mas que precisamos de alguém para competir com o Luiz Adriano, precisamos. Alguém disposto a trabalhar e com espírito de equipe. É uma posição que precisamos ‘afinar’ como equipe”, completou.