Mancha Verde chama Leila Pereira de ‘blogueirinha’ e responsabiliza presidente por queda na Libertadores

A Mancha Alvi Verde, principal torcida organizada do Palmeiras, decidiu apoiar o técnico Abel Ferreira e o elenco após a eliminação na Copa Libertadores da América, contra o Athletico-PR, em pleno Allianz Parque. A uniformizada, porém, não economizou nas críticas ao falar da presidente e patrocinadora Leila Pereira. Em comunicado feito nesta quarta-feira, 7, o grupo chamou a mandatária de “blogueirinha” e “popstar”. “A partir de agora as nossas críticas são direcionadas para a Presidente, que pensa que é popstar. Não estamos preocupados se você saiu na Forbes como a quinta mulher mais rica do Brasil, não queremos saber das suas redes sociais com postagens fúteis. Queremos entender se você será uma presidente ou apenas uma fanfarrona metida a celebridade? Até agora estava na aba da gestão do Maurício, que montou o time e que trouxe o treinador. Quando você tocou a mão, nada de produtivo saiu”, diz um trecho da nota.

No texto, a Mancha Verde também responsabiliza Leila Pereira pelo insucesso do Palmeiras na Copa Libertadores deste ano. No entendimento da organizada, a presidente não investiu o suficiente em contratações nas últimas janelas de transferências, fazendo com que Abel Ferreira não pudesse desfrutar de um elenco tão qualificado. “A sua economia mesquinha nos fez perder a chance de mais uma final de Libertadores. Você está presidente para fazer o time ser campeão ou simplesmente para recuperar o dinheiro investido por sua empresa no time quando você era somente patrocinadora? ‘A sua Crefisa pode dar crédito, mas a Torcida não’. Para você acabou a brincadeira. Ou vira presidente (e contrate) ou peça renúncia e vire popStar, blogueirinha. Estaremos sempre juntos daqueles que representam, de verdade, a Sociedade Esportiva Palmeiras e quem quiser apenas se aparecer que suma daqui”, acrescenta o comunicado.

Confira o comunicado na íntegra:

ESTAMOS JUNTOS!

São 13 finais para o 11º título brasileiro e serão 13 jogos em que vamos abraçar o time, que vamos incentivar e fazer festas. Jogadores e comissão técnica contem conosco, pois contamos com vocês!

POP STAR, BLOGUEIRA OU PRESIDENTE?

A partir de agora as nossas críticas são direcionadas para a Presidente que pensa que é Pop Star.

Não estamos preocupados se você saiu na Forbes como a quinta mulher mais rica do Brasil, não queremos saber das suas redes sociais com postagens fúteis.

Queremos entender se você será uma presidente ou apenas uma fanfarrona metida a celebridade?

Até agora estava na aba da gestão do Maurício, que montou o time e que trouxe o treinador. Quando você tocou a mão, nada de produtivo saiu.

O elenco foi reduzido, as contratações seguem o perfil de jovens promessas com o intuito de revender (promessas que 90% não aconteceram, até o momento)

Na Gestão anterior o Palmeiras subiu a régua no futebol brasileiro, os nossos adversários diretos percebendo isto se reforçaram, não apenas com promessas, e ficamos para trás no quesito elenco.

O Palmeiras sempre entra para vencer em qualquer campeonato, ou seja, é natural o desgaste e por isto é necessário rodar o elenco, algo que esse ano não foi feito com qualidade, pois não temos banco do mesmo nível do time titular.

A sua economia mesquinha nos fez perder a chance de mais uma final de Libertadores.

Você está presidente para fazer o time ser campeão ou simplesmente para recuperar o dinheiro investido por sua empresa no time quando você era somente patrocinadora?

“A sua Crefisa pode dar crédito, mas a Torcida não.”

Para você acabou a brincadeira. Ou vira Presidente (e contrate) ou peça renúncia e vire PopStar, blogueirinha.

Estaremos sempre juntos daqueles que representam, de verdade, a S.E. Palmeiras e quem quiser apenas se aparecer que suma daqui.

Confiamos no título do Brasileirão e apoiaremos o treinador e seus comandados. Não acreditamos em blogueira e exigimos atitude de Presidente.

Diretoria Mancha Alviverde