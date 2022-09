Mauro Cezar vê expulsão de Murilo como crucial na eliminação do Palmeiras: ‘A cabeça não estava fria’

Depois de ser derrotado pelo placar mínimo na partida de ida, o Verdão até abriu 2 a 0, mas cedeu o empate ao Furacão e acabou se despedindo do torneio continental

Reprodução/Jovem Pan Mauro Cezar Pereira criticou a mentalidade do Palmeiras após a eliminação na Libertadores



O Palmeiras viu o sonho do tetra na Libertadores da América acabar na noite da última terça-feira, 6, com a eliminação para o Athletico-PR, em pleno Allianz Parque, na semifinal da edição 2022. Depois de ser derrotado pelo placar mínimo na partida de ida, realizada na Arena da Baixada, o Verdão até abriu 2 a 0, mas cedeu o empate ao Furacão e acabou se despedindo do torneio continental. De acordo com o comentarista Mauro Cezar Pereira, do Grupo Jovem Pan, a expulsão do zagueiro Murilo foi preponderante para o resultado final do confronto – o defensor recebeu o cartão vermelho no fim da etapa inicial, quando o Alviverde ainda ganhava por 1 a 0. Durante o programa “Bate-Pronto”, o jornalista ressaltou a falta de força mental do time de Abel Ferreira, que costuma destacar a “cabeça fria” e o “coração quente” do elenco palmeirense.

“A expulsão foi correta! O árbitro não viu no momento, mas o VAR corrigiu. Acho que não dá nem para discutir se era ou não para vermelho. E foi a quarta expulsão do Palmeiras na Libertadores, o time mais indisciplinado da competição nesse sentido. Duas foram contra o Atlético-MG! Ou seja, o time ficou com jogadores a menos em duas partidas de mata-mata. As duas em casa! Essa é uma questão que, para um clube que fala tanto de força mental, precisa ser discutida. A cabeça não estava fria! A entrada do Murilo foi desnecessária e acabou pautando o jogo. Se o Atlético-MG foi incompetente e não soube jogar com dois jogadores a mais, isso não vai acontecer em toda partida. O Athletico-PR foi corajoso, agrediu o rival e saiu com a vaga. Agora, não vou afirmar porque seria muita pretensão da minha parte, mas não acredito, em hipótese alguma, que o Palmeiras seria eliminado, caso o Murilo não fosse expulso. No onze contra onze, o Palmeiras passaria”, analisou.